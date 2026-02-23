Bob Dylan-Hit: Erstes Musical für „Dancing Star“

Österreichische Erstaufführung: Mit „Girl from the North Country“ bringt Markus Olzinger ab 27. März ein berührendes Bob‑Dylan‑Musical ins Stadttheater Gmunden – mit prominenter Starbesetzung: Johannes Zeiler, Paul Matić und „Dancing Star“ Aaron Karl übernehmen zentrale Rollen. Für Karl ist es sein Musical‑Debüt, das ihn sofort begeistert hat.
Der Musical Frühling Gmunden setzt heuer ein starkes Zeichen: Mit dem Musical „Girl from the North Country“, das auf den Songs von Bob Dylan basiert, bringt das Festival einen Klassiker der US‑Musikgeschichte auf die Bühne des Salzkammerguts.
Dylans ikonische Lyrics treffen auf die moderne Regie von Markus Olzinger, der für die Produktion renommierte Film‑ und Fernsehschauspieler engagiert hat. Allen voran werden die TV‑Serienstars Johannes Zeiler, Paul Matić und Aaron Karl in Hauptrollen zu sehen sein.
„Bin selbst passionierter Musiker“
Für den beliebten „Dancing Star“ Aaron Karl ist es die erste Musicalrolle:
„Ich wollte schon lange bei einem Musical mitmachen und habe mich sehr gefreut, als das Angebot kam. Ich bin selbst passionierter Musiker und gespannt auf die Herausforderung“, sagt er zur „Krone“.
Er gesteht aber auch: „Ich war zwar nie ein großer Bob‑Dylan‑Fan, aber das Stück hat mich gleich gecatcht. Es ist eine sehr emotionale Geschichte mit tiefgründigen Figuren und einem tollen musikalischen Arrangement.“
Großteils deutsche Songtexte
Musical und Sprechtheater treffen aufeinander, verrät Elisabeth Sikora, die das Musical ins Deutsche übertrug. Sie sagt: „Der Großteil der Songs wird in Deutsch präsentiert. Einige ausgewählte Texte bleiben jedoch auf Englisch – dort, wo es inhaltlich Sinn macht.“ Die Übersetzung wie auch alle Entwürfe für Bühnenbild, Kostüme und das Regiekonzept mussten vorab nach New York gesendet und von dort freigegeben werden.
Mit einer Live-Band
Derzeit probt das 13‑köpfige Ensemble noch in Wien, Mitte März geht es dann nach Gmunden. Regie führt Intendant Markus Olzinger, der sich schon sehr auf die Premiere freut und auch bei den Proben voll aufgeht:
„Ein tolles Werk, ein fantastisches Buch, unglaublich schöne Musik!“
Im Stadttheater Gmunden wird dann auch die fünfköpfige Band dazustoßen, die dieses Jahr auf der Bühne Platz nehmen wird. „Wir spielen bis ganz nach vorne, da der Orchestergraben zugedeckt bleibt. Das Erlebnis wird also noch näher am Publikum sein als in den letzten Jahren“, sagt Olzinger.
Bob Dylans „Girl from the North Country“ wird vom 27. März bis 18. April im Stadttheater Gmunden beim Musical Frühling zu sehen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.