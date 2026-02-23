Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere in Gmunden

Bob Dylan-Hit: Erstes Musical für „Dancing Star“

Oberösterreich
23.02.2026 16:00
Aaron Karl wird iM „Girl from the North Country“ eine der Hauptrollen spielen
Aaron Karl wird iM „Girl from the North Country“ eine der Hauptrollen spielen(Bild: Konstantin Zander)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Österreichische Erstaufführung: Mit „Girl from the North Country“ bringt Markus Olzinger ab 27. März ein berührendes Bob‑Dylan‑Musical ins Stadttheater Gmunden – mit prominenter Starbesetzung: Johannes Zeiler, Paul Matić und „Dancing Star“ Aaron Karl übernehmen zentrale Rollen. Für Karl ist es sein Musical‑Debüt, das ihn sofort begeistert hat.

0 Kommentare

Der Musical Frühling Gmunden setzt heuer ein starkes Zeichen: Mit dem Musical „Girl from the North Country“, das auf den Songs von Bob Dylan basiert, bringt das Festival einen Klassiker der US‑Musikgeschichte auf die Bühne des Salzkammerguts.

Dylans ikonische Lyrics treffen auf die moderne Regie von Markus Olzinger, der für die Produktion renommierte Film‑ und Fernsehschauspieler engagiert hat. Allen voran werden die TV‑Serienstars Johannes Zeiler, Paul Matić und Aaron Karl in Hauptrollen zu sehen sein.

„Bin selbst passionierter Musiker“
Für den beliebten „Dancing Star“ Aaron Karl ist es die erste Musicalrolle:
„Ich wollte schon lange bei einem Musical mitmachen und habe mich sehr gefreut, als das Angebot kam. Ich bin selbst passionierter Musiker und gespannt auf die Herausforderung“, sagt er zur „Krone“.

Er gesteht aber auch: „Ich war zwar nie ein großer Bob‑Dylan‑Fan, aber das Stück hat mich gleich gecatcht. Es ist eine sehr emotionale Geschichte mit tiefgründigen Figuren und einem tollen musikalischen Arrangement.“

Erster Einblick in die Proben: Aaron Karl (li.) und Johannes Zeiler
Erster Einblick in die Proben: Aaron Karl (li.) und Johannes Zeiler(Bild: Konstantin Zander)
Musical-Macher in Gmunden: Elisabeth Sikora, Markus Olzinger
Musical-Macher in Gmunden: Elisabeth Sikora, Markus Olzinger(Bild: Marion Hörmandinger)

Großteils deutsche Songtexte
Musical und Sprechtheater treffen aufeinander, verrät Elisabeth Sikora, die das Musical ins Deutsche übertrug. Sie sagt: „Der Großteil der Songs wird in Deutsch präsentiert. Einige ausgewählte Texte bleiben jedoch auf Englisch – dort, wo es inhaltlich Sinn macht.“ Die Übersetzung wie auch alle Entwürfe für Bühnenbild, Kostüme und das Regiekonzept mussten vorab nach New York gesendet und von dort freigegeben werden.

Lesen Sie auch:
Brillant: Valerie Pachner in „Vier minus drei“ – ein Film nach einer wahren Geschichte
Krone Plus Logo
Star im „Krone“-Talk
„Persönliche Gefühle während ,Dreh‘ gehören dazu“
19.02.2026
Peter Brugger
„Ich hab‘ oft Klaviere auf die Berge geschleppt“
14.02.2026
Kunst am Traunsee
Eine „Ritter-Rüstung“ aus Gmundner Keramik
13.02.2026

Mit einer Live-Band
Derzeit probt das 13‑köpfige Ensemble noch in Wien, Mitte März geht es dann nach Gmunden. Regie führt Intendant Markus Olzinger, der sich schon sehr auf die Premiere freut und auch bei den Proben voll aufgeht:
„Ein tolles Werk, ein fantastisches Buch, unglaublich schöne Musik!“

Im Stadttheater Gmunden wird dann auch die fünfköpfige Band dazustoßen, die dieses Jahr auf der Bühne Platz nehmen wird. „Wir spielen bis ganz nach vorne, da der Orchestergraben zugedeckt bleibt. Das Erlebnis wird also noch näher am Publikum sein als in den letzten Jahren“, sagt Olzinger.

Bob Dylans „Girl from the North Country“ wird vom 27. März bis 18. April im Stadttheater Gmunden beim Musical Frühling zu sehen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
23.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Oberösterreich
Energiesparmesse Wels
Feuertaufe für die neue Halle um 30 Millionen Euro
Premiere in Gmunden
Bob Dylan-Hit: Erstes Musical für „Dancing Star“
280.000-Euro-Pleite
Beliebtes griechisches Innenstadt-Lokal insolvent
Tür war aufgebrochen
Dieb in leer stehendem Bauernhaus erwischt
In Kindersendung
Eine Mollnerin stapelt im TV mit Bagger Bausteine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf