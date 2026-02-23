Bob Dylan-Hit: Erstes Musical für „Dancing Star“

Großteils deutsche Songtexte

Musical und Sprechtheater treffen aufeinander, verrät Elisabeth Sikora, die das Musical ins Deutsche übertrug. Sie sagt: „Der Großteil der Songs wird in Deutsch präsentiert. Einige ausgewählte Texte bleiben jedoch auf Englisch – dort, wo es inhaltlich Sinn macht.“ Die Übersetzung wie auch alle Entwürfe für Bühnenbild, Kostüme und das Regiekonzept mussten vorab nach New York gesendet und von dort freigegeben werden.