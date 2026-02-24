„Zeichnen lernt man mit bunten Flecken von selbst“

Zeichnen contra Digital-Flut

Mayer ist über den Erfolg recht glücklich, denn er hat eine Passion: „Ich will andere Leute zum Zeichnen bringen. Besonders jene, die denken, sie können es nicht.“ Aber warum sollen die Leute mehr zeichnen? „Weil es Spaß macht und eine gute Alternative zur digitalisierten Welt ist. Zeichnen ist eine alte Kulturtechnik, mindestens so wichtig wie die Handschrift.“