Qual der Wahl: Zwei Kunstfans suchen ein Bild

Was jetzt schon zu spüren ist: „Das gemeinsame Aussuchen – das ist wirklich spannend und schön!“ Jetzt gehen sie weiter zur nächsten Koje. Und dann, ja dann: „Wir haben uns doch auf das Elefantenbild von Claudia Steiner geeinigt.“ Es wird ein halbes Jahr im neuen Haus für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Insgesamt stehen 1000 Werke in der Artothek des Landes zum Ausborgen bereit.