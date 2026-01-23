Vorteilswelt
Qual der Wahl: Zwei Kunstfans suchen ein Bild

Oberösterreich
23.01.2026 16:00
Vanessa Magauer und Georg Estermann schauen sich zig Bilder an – und haben Kunstvolles am Arm ...
Vanessa Magauer und Georg Estermann schauen sich zig Bilder an – und haben Kunstvolles am Arm tätowiert.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Man muss nicht immer tief in die Tasche greifen, um imposante Gemälde daheim aufzuhängen; in der Kunstsammlung des Landes OÖ kann man sich Bilder sechs Monate lang ausborgen. Die „Krone“ begleitete ein Pärchen beim Aussuchen eines Werks für das neue Wohnzimmer. Insgesamt wurden im Vorjahr 754 Bilder und Zeichnungen entlehnt.

Es ist ein besonderer Tag für Georg Estermann (41, Suben) und Vanessa Magauer (28, Neustift im Mühlkreis). Er ist in der Versicherungsbranche tätig, Magauer ist Vertragsbedienstete, beide sind absolute Kunstfans.

Heute wollen sie sich ein Bild aus der Artothek der Kunstsammlung des Landes OÖ ausleihen. Dafür nehmen sie sich einen Vormittag Zeit.

Kunst bis auf die nackte Haut
Warum Kunst? Estermann: „Ich schaue mir gerne Ausstellungen an – das entschleunigt mich.“ Magauer gesteht: „Mich auch, ich kann in Bildern versinken. Und ehrlich gesagt: Ich male auch selbst.“

Für die „Krone“ krempelt das Pärchen sogar die Ärmel hoch: Sie trägt Gustav Klimts „Der Kuss“ am Oberarm als farbiges Tattoo, er zeigt eine grazile, meditative, fernöstlich wirkende Komposition.

Kunst der Tattoos: Klimts „Der Kuss“ und eine fernöstlich inspirierte, feine Tätowierung
Kunst der Tattoos: Klimts „Der Kuss“ und eine fernöstlich inspirierte, feine Tätowierung(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Nun sieht sich das Paar in den Kojen um
„Wir wollen ein Werk finden, das uns beiden sehr gut gefällt.“ Das ist nicht so leicht, denn jeder hat einen eigenen Geschmack.

„Man lernt neue Seiten des anderen kennen“
Ihm sagt ein Elefantenbild zu, ihr eines in kräftigen Farben. Nein, vielleicht doch etwas in Rottönen? Sie wollen sich für die Auswahl Zeit lassen. 

Was jetzt schon zu spüren ist: „Das gemeinsame Aussuchen – das ist wirklich spannend und schön!“ Jetzt gehen sie weiter zur nächsten Koje. Und dann, ja dann: „Wir haben uns doch auf das Elefantenbild von Claudia Steiner geeinigt.“ Es wird ein halbes Jahr im neuen Haus für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Insgesamt stehen 1000 Werke in der Artothek des Landes zum Ausborgen bereit.

Schließlich fällt die Entscheidung: Der „Elefant“ von Claudia Steiner.
Schließlich fällt die Entscheidung: Der „Elefant“ von Claudia Steiner.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Maria Reitter-Kollmann ist Leiterin der Kunstsammlung des Landes OÖ
Maria Reitter-Kollmann ist Leiterin der Kunstsammlung des Landes OÖ(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Eine „offene Sammlung“ für die Menschen
„Unsere Kundinnen und Kunden wissen, dass die Bilder einen Wert haben“, sagt Maria Reitter-Kollmann, Leiterin der Kunstsammlung. „Die Bildleihen werden gut begleitet, die Vorgaben eingehalten. Schadensfälle sind sehr, sehr selten.“

Für sie persönlich hat die Artothek eine wichtige Brückenfunktion: „Wir zeigen damit, dass wir als Kunstsammlung für die Bevölkerung da sind – und mit Herzblut für die Kunstvermittlung.“

