Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theater Phönix

Felix Römer: Eine Orgie in Brösel und Ei

Oberösterreich
22.02.2026 15:00
Felix Römer liebt menschliche Abgründe: Er gastiert im Phönix mit „Das Kalkwerk“, Philipp Preuss ...
Felix Römer liebt menschliche Abgründe: Er gastiert im Phönix mit „Das Kalkwerk“, Philipp Preuss führte Regie.(Bild: Thomas Aurin)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Ob an der Schaubühne Berlin oder in eindringlichen Filmrollen: Felix Römer liebt menschliche Abgründe. Und er sucht das Intensive auf der Bühne. Am 24. März gastiert der bekannte Schauspieler mit Thomas Bernhards Horrorprosa „Das Kalkwerk“ im Theater Phönix. Die „Krone“ sprach mit ihm über die orgiastische Inszenierung.

Ein Gelehrter zieht sich mit seiner gelähmten Frau in ein stillgelegtes Kalkwerk zurück, will eine Studie über das Gehör verfassen, daraus wird eine mörderische Obsession.

Der Roman „Das Kalkwerk“ von Thomas Bernhard, der heuer 95 Jahre alt geworden wäre, wurde bereits 2014 für die Schaubühne Berlin dramatisiert. Nun bringt Felix Römer, der schon damals das Solo spielte, die Produktion ins Linzer Theater Phönix. Er gab vorab der „Krone“ ein Interview über diesen intensiven Gedanken-Exzess.

„Krone“: Was fasziniert Sie an Bernhards Text „Kalkwerk“?
Felix Römer: Die Unbedingtheit und Rücksichtslosigkeit, mit der jemand wie der Wissenschaftler Konrad versucht, seine Studie über das Gehör zu schreiben. Zuletzt bringt er dafür seine Frau und – wie er sagt – gleichzeitig sich selbst um. Die große Frage ist: Was sind wir bereit, für unseren Lebenstraum aufs Spiel zu setzen?

Wie bringen Sie das alles auf die Bühne?
In unserer Aufführung spiele ich nicht nur Konrad, sondern gleichzeitig auch seine im Rollstuhl sitzende Frau und also „Hauptversuchsperson“ für seine Gehör-Experimente. Beide Personen sind tragisch-komisch aneinandergekettet, beide sind gleichzeitig Opfer und Täter, Quäler und Gequälte.

Die Inszenierung entstand für die Schaubühne Berlin. Was ist das Besondere an dieser Fassung?
Der Höhepunkt ist – in guter österreichischer Koch- und Aktionskunst –, dass sich Konrad in der großen Ballszene, also während des Kaiserwalzers, in Mehl, Eier und Brösel selbst paniert. Dieses Happening wird zum Sinnbild des Thomas Bernhard’schen Österreich. Das ganze Land ein riesiges Schnitzel, unter deren Panade der Abgrund lauert!

Szenen aus dem Stück „Das Kalkwerk“
Szenen aus dem Stück „Das Kalkwerk“(Bild: Thomas Aurin)
(Bild: Thomas Aurin)

Sie spielen nun das Stück im Heimatland von Thomas Bernhard. Wie ist das für Sie?
Es ist ein großes Geschenk für mich, in Österreich, dem Kernland von Thomas Bernhard zu spielen. Natürlich ist der Auftritt in Oberösterreich für mich ein ganz besonderes Ereignis – denn im Dreieck Gmunden, Ohlsdorf und Linz verläuft für mich sowas wie die „Bernhard’sche Goldader“. Hier auf der Bühne zu stehen, ist für mich, wie im Nabel oder im Auge des Vulkans Theater zu spielen! Grundsätzlich erlebe ich das österreichische Publikum spontaner und reaktionsfreudiger als das Berliner Publikum.

Wie oft haben Sie „Das Kalkwerk“ schon gespielt?
In Berlin zwischen 2014 und 2020 etwa 140 Mal vor ausverkauftem Haus. Ich bin neugierig, ob ich die Linzer zu Standing Ovations hinreißen kann – ich werde jedenfalls alles dafür tun, dass dem so sein wird!

Lesen Sie auch:
Brillant: Valerie Pachner in „Vier minus drei“ – ein Film nach einer wahren Geschichte
Krone Plus Logo
Star im „Krone“-Talk
„Persönliche Gefühle während ,Dreh‘ gehören dazu“
19.02.2026
Wien und Ohlsdorf
Thomas Bernhard: „Grantler“ der Nation wäre 95
08.02.2026
Peter Brugger
„Ich hab‘ oft Klaviere auf die Berge geschleppt“
14.02.2026

Wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen als Schauspieler beschreiben?
Als Extrembergsteiger in der Schauspielerei. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Monologspieler. Mein jüngster Monolog war „Schlammland Gewalt“ von Ferdinand Schmalz im Bregenzer Theater Kosmos im Dezember 2025. Derzeit bin ich als Adam in „Der zerbrochene Krug“ von Kleist, ebenfalls in der Regie von Philipp Preuss, am Theater an der Ruhr in Mühlheim zu sehen.

Infos: “Das Kalkwerk“, 24. März, Theater Phönix Linz;

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
22.02.2026 15:00
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
450.565 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.907 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
156.899 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1041 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1012 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Oberösterreich
Schweizer verstorben
Cousin musste tödlichen Unfall auf A 1 mitansehen
Bundesliga im Ticker
LIVE: Enges Match! Ried führt gegen WSG Tirol
Bundesliga im TICKER
LIVE: Sturm geht mit Elfer gegen Linz in Führung
Theater Phönix
Felix Römer: Eine Orgie in Brösel und Ei
Bewohner im Spital
Lampe ging in Flammen auf: Hoher Geldschaden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf