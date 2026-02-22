Felix Römer: Eine Orgie in Brösel und Ei

Sie spielen nun das Stück im Heimatland von Thomas Bernhard. Wie ist das für Sie?

Es ist ein großes Geschenk für mich, in Österreich, dem Kernland von Thomas Bernhard zu spielen. Natürlich ist der Auftritt in Oberösterreich für mich ein ganz besonderes Ereignis – denn im Dreieck Gmunden, Ohlsdorf und Linz verläuft für mich sowas wie die „Bernhard’sche Goldader“. Hier auf der Bühne zu stehen, ist für mich, wie im Nabel oder im Auge des Vulkans Theater zu spielen! Grundsätzlich erlebe ich das österreichische Publikum spontaner und reaktionsfreudiger als das Berliner Publikum.