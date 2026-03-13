Am Sonntag gehört Innsbruck den jungen Hipstern

Unter der Woche Trubel, am Sonntag ist Innsbruck jedoch wie leer gefegt. Viele traditionelle Cafés haben geschlossen. Wer Kaffee und Kuchen möchte, wird dennoch fündig – und bekommt Yoga gleich mit dazu.
„Diese Filiale bleibt ab sofort sonntags geschlossen“, verkündet ein Aushang im „Baguette“ im Innsbrucker Stadtteil Saggen. Für manch einen Saggener gehört es zur fixen Sonntagsroute: Erst holt man sich dort sein Brot, dann ein Stück Torte in der Konditorei Pfister nebenan. Damit ist es nun vorbei. Die Gründe dafür sind nicht klar – fehlte es an Umsatz, war das Personal zu teuer oder zu schwierig zu finden? Vom Unternehmen heißt es nur, man richte das Angebot bedarfsgerecht aus und setze Ressourcen dort ein, wo sie im Sinne der Kunden den größten Mehrwert bieten.
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