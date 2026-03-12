Zaria ehrt Vater Prinz Friso auf besondere Weise

Beim diesjährigen Prinz-Friso-Ingenieurspreis in Eindhoven wurde nicht nur ein herausragender Ingenieur ausgezeichnet – der Abend wurde auch zu einem bewegenden Moment für die Familie des verstorbenen niederländischen Prinzen.
Prinz Friso von Oranien-Nassau bleibt mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Tod eine prägende Figur für Technik und Innovation in den Niederlanden. Besonders berührend: Seine jüngste Tochter Gräfin Zaria von Oranien-Nassau scheint nun in seine Fußstapfen zu treten.
Familie erinnert gemeinsam an Prinz Friso
Als am Mittwochabend in Eindhoven zum zwölften Mal der Prins Friso Ingenieursprijs vergeben wurde, war die Botschaft bereits durch die Gäste deutlich: Die Familie des Prinzen hält sein Andenken lebendig.
Unter den Anwesenden waren Prinzessin Beatrix, die Mutter des verstorbenen Prinzen, seine Witwe Prinzessin Mabel, sowie deren jüngste Tochter Zaria und Mabels Mutter Florence. Vier Frauen aus drei Generationen kamen zusammen, um einen Mann zu würdigen, der Technik und Innovation leidenschaftlich liebte.
Der Preis wird jährlich vom Koninklijk Instituut Van Ingenieurs vergeben und ehrt herausragende Ingenieure – ein Anliegen, das eng mit dem Lebensweg von Prinz Friso verbunden ist.
Tochter Zaria studiert an der TU Delft
Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein persönliches Detail, das Prinzessin Mabel im Gespräch mit der niederländischen TV-Sendung „Blauw Bloed“ verriet: Ihre 19-jährige Tochter studiert derzeit an der Technische Universität Delft, einer der renommiertesten technischen Hochschulen Europas.
Die Entscheidung sei eng mit ihrem Vater verbunden, erklärte Mabel: „Sie hat eine wunderbare Studienzeit in Delft. Sie interessiert sich ebenfalls für Technik und wollte auf diese Weise mehr über das Interesse und die Leidenschaft ihres Vaters lernen.“
Damit folgt Zaria tatsächlich den akademischen Spuren ihres Vaters. Prinz Friso hatte Maschinenbau sowie Luft- und Raumfahrttechnik studiert und galt als begeisterter Ingenieur. Was sich Mabel für ihre Tochter wünscht: Zaria solle ihre Studienzeit genießen können – „so wie jeder andere niederländische Student.“
Der tragische Skiunfall von Prinz Friso
Der Name des Ingenieurpreises erinnert zugleich an ein tragisches Kapitel der niederländischen Königsfamilie. Am 17. Februar 2012 geriet Prinz Friso während eines Skiurlaubs in Lech am Arlberg unter eine Lawine. Der Prinz wurde zwar gerettet, lag jedoch nach dem Unglück lange im Koma.
Am 12. August 2013 starb er schließlich im Alter von 44 Jahren im Schloss Huis ten Bosch an den Folgen des Unglücks.
Ein Erbe, das weiterlebt
Mehr als zehn Jahre nach seinem Tod zeigt sich, wie stark Prinz Frisos Leidenschaft für Technik und Wissenschaft bis heute nachwirkt.
Dass seine Tochter nun an der TU Delft studiert und sich ebenfalls für technische Themen interessiert, verleiht dem Prinz-Friso-Preis eine zusätzliche emotionale Bedeutung. Für viele Beobachter steht fest: Das Vermächtnis des Prinzen lebt nicht nur in einem Preis weiter – sondern auch in der nächsten Generation seiner Familie.
