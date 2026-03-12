Zaria ehrt Vater Prinz Friso auf besondere Weise

Dass seine Tochter nun an der TU Delft studiert und sich ebenfalls für technische Themen interessiert, verleiht dem Prinz-Friso-Preis eine zusätzliche emotionale Bedeutung. Für viele Beobachter steht fest: Das Vermächtnis des Prinzen lebt nicht nur in einem Preis weiter – sondern auch in der nächsten Generation seiner Familie.