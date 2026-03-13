Asbest im Streusplitt: Wer zahlt die Entsorgung?

Bürgermeister: Land am Zug

Für Rosner ist dennoch klar, wer jetzt politisch Verantwortung übernehmen muss: „Wir haben als Gemeinde unsere Hausaufgaben gemacht, indem wir den Streusplitt fachgerecht entfernt haben. Jetzt ist das Land am Zug.“ Schließlich habe man sich bei der Beschaffung auf die Behörden verlassen. Reinigung, Transport und Lagerung würden nun zusätzliche Kosten verursachen. „Und dass wir jetzt noch dafür zahlen sollen, wäre die Höhe“, so der Stadtchef.