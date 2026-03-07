Mit mildem Wetter wächst Angst vor Asbest in Luft

Fachmann ist entsetzt

Für den renommierten Umwelttoxikologen Dr. Norbert Weis ist das alarmierend. Offene Asbestbrocken an stark frequentierten Orten seien selbst für einen Experten kaum fassbar. „So etwas ist mir in meiner jahrzehntelangen Karriere noch nicht untergekommen“, warnt der Leiter des Bremer Umweltinstituts. Freigesetzte Fasern könnten nicht nur im Freien eingeatmet werden, sondern auch durch Lüften in Innenräume gelangen.