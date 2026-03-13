Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen

Asbest in Staub und Pflanzen

Beim Staub von einem Gartenzaun in Badersdorf – wo sich einer der geschlossenen Steinbrüche befindet – wurde laut den Umweltschützern eine Belastung von 280 Fasern pro Quadratzentimeter nachgewiesen. Eine Probe beim Feuerwehrhaus im benachbarten Woppendorf ergab 20 Fasern pro Quadratzentimeter. Zusätzlich wurden in der Nähe des Steinbruchs Pflanzenproben genommen, welche ein bis fünf Prozent Asbest aufwiesen. Selbst bei Pflanzen, die etwas weiter weg vom Steinbruch wuchsen, konnte noch eine Belastung festgestellt werden.