Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brief an Brüssel

Strompreise: Das fordert Regierung jetzt von EU

Innenpolitik
16.12.2025 20:31
Die Strompreise sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema in Österreich.
Die Strompreise sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema in Österreich.(Bild: Hannes Mößlacher)

In einer Sondersitzung am Dienstag hat der Nationalrat die Senkung der Elektrizitätsabgabe beschlossen. Im Vorfeld verfasste die Regierung einen Brief an die EU-Kommission, in dem eine spezielle Änderung für den gesamten Strommarkt gefordert wurde. 

0 Kommentare

Konkret fordern die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS ein Ende des Merit-Order-Prinzips am Strommarkt. Damit will man erreichen, dass der Strompreis künftig nicht mehr durch die teuersten (oft fossilen) Kraftwerke bestimmt wird. Aktuell würden nämlich noch immer fossile Energieträger den Marktpreis bestimmen, kritisierte Kanzler Christian Stocker (ÖVP). 

Erneuerbare Energie im Fokus
Ziel sei es, das Merit-Order-Prinzip so abzuwandeln, dass sich hohe Anteile an erneuerbarer Energie auch in den Strompreisen der jeweiligen Länder entsprechend widerspiegeln sollen. In dem Brief nach Brüssel wolle man „auf die besonderen Umstände und Herausforderungen des gemeinsamen Strommarktes aufmerksam machen und auch konkrete Vorschläge unterbreiten“, führte Stocker aus.

Windräder als erneuerbare Energiequelle
Windräder als erneuerbare Energiequelle(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Zitat Icon

Neben den Maßnahmen auf nationaler Ebene müssen auch europäische Initiativen ergriffen werden, wie etwa die Reform des Merit-Order-Prinzips. 

NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

„Irrsinniges Prinzip“
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bezeichnete das Merit-Order-Prinzip unterdessen als ein „irrsinniges Prinzip“. Weil man sich nicht allein auf die Geschwindigkeit der EU verlassen könne, setze man jetzt nationale Maßnahmen um.

Auch FPÖ-Chef bringt Ausstieg ins Spiel
Laut Meinl-Reisinger wird man bei der EU-Kommission auch für einen „solidarischen Ausgleich“ bei den Netzkosten eintreten. Österreich sei als Transitland für Strom überproportional von steigenden Netzausbaukosten betroffen. Meinl-Reisinger bemängelte weiters: „Von der hierzulande günstiger produzierten erneuerbaren Energie können die Österreicher nicht ausreichend profitieren.“ Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl brachte am Dienstag einen Ausstieg aus der Merit-Order ins Spiel. 

Merit-Order-Prinzip

  • Österreich greift die Diskussion um die Merit-Order (Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit oder Günstigkeitsprinzip) wieder auf – also jenen am Spotmarkt im europäischen Strom-Großhandel geltenden Preisfindungsmechanismus.
  • Dabei wird zuerst das günstigste Kraftwerk eingeschaltet, dann das zweitgünstigste und so weiter, bis letztlich genügend Strom zur Verfügung steht. Das letzte zugeschaltete Kraftwerk, im Winter oft ein Gaskraftwerk, bestimmt dann den Preis aller.
  • Durch die Berechnung des Strompreises anhand des zuletzt zugeschalteten Kraftwerks hat der Betreiber des günstigsten Kraftwerks den höchsten Gewinn. Die Merit-Order sorgt also dafür, dass jeder Betreiber bemüht ist, über möglichst günstige und effiziente Kraftwerke zu verfügen. Damit wird der Umstieg auf Kraftwerke mit erneuerbarer Energie forciert.
  • Der Nachteil: Wenn die übrigen Kraftwerkskapazitäten nicht reichen, lässt bei hohen Gaspreisen bereits ein kleines Gaskraftwerk den Strompreis in die Höhe schnellen.
  • Im Frühjahr 2024 wurde auf EU-Ebene die letzte große Strommarktreform beschlossen. Auch damals stand ein Ende des Merit-Order-Prinzips zur Debatte – am Ende hat man sich aber dagegen entschieden. Die erst kürzlich vom Nationalrat verabschiedete nationale Strommarktreform (auch „Günstiger-Strom-Gesetz“ genannt; Anm.) geht noch zum Teil auf die EU-Richtlinie zurück und setzt deren Maßnahmen in nationales Recht um. 

So funktioniert das Mertit-Order-Prinzip
Beim Merit-Order-Prinzip wird der Strompreis immer von der Anlage bestimmt, die zur Deckung des Strombedarfs notwendig ist. Das hat im Zuge der Energiekrise in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der teuer produzierte Strom aus Gaskraftwerken den gesamten Strompreis in die Höhe getrieben hat. Das Merit-Order-Prinzip wurde in dem Kontext auch bereits auf europäischer Ebene in Frage gestellt – am Ende aber beibehalten.

Als weitere Maßnahme zur direkten Strompreissenkung beschloss der Nationalrat am Dienstag mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen die Senkdung der Elektrizitätsabgabe (von aktuell 1,5 Cent/kWh auf 0,82 Cent/kWh für 2026). Die FPÖ stimmte dagegen. 

Senkung der Elektrizitätsabgabe kostet 500 Millionen Euro
Kosten soll das gesamte Vorhaben rund eine halbe Milliarde Euro. Das Geld soll aus staatsnahen Betrieben kommen, konkret 200 Millionen Euro vom Verbund, 200 Millionen Euro von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Millionen Euro aus einem noch nicht an den Bund ausgeschütteten Bilanzgewinn aus Dividendenerträgen der Staatsholding ÖBAG. Jene 200 Millionen Euro, die aus der BIG kommen sollen, würden allerdings das ohnehin schon hohe Budgetdefizit weiter erhöhen, weshalb laut der ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild“ statt der BIG doch noch andere Unternehmen, die nur zum Teil dem Staat gehören, um Geld gebeten werden sollen. Das Finanzministerium verspricht eine budgetneutrale Lösung.

Senkung der Elektrizitätsabgabe: Wirtschaft will weitere Maßnahmen
Unternehmensvertreter loben die geplante Senkung der Elektrizitätsabgabe, forderten aber zugleich weitere Schritte ein. Die Wirtschaftskammer (WKO) spricht sich für eine Verlängerung der Strompreiskompensation bis 2030 aus. Aktuell sei diese Maßnahme, die besonders energieintensiven Betrieben zugute kommt, bis Ende 2026 befristet.

Lesen Sie auch:
Hitzige NR-Debatte
Billigerer Strom, blauer Wunsch, grinsender Kickl
16.12.2025
Senkung beschlossen
Regierung geht gegen den hohen Strompreis vor
16.12.2025
„Preise werden sinken“
3-Punkte-Plan: So will Regierung Strom verbilligen
16.12.2025

In ein ähnliches Horn bläst die Industriellenvereinigung (IV). „Vor dem Hintergrund der angespannten budgetären Situation wären stärker fokussierte Maßnahmen vorzuziehen“, wird IV-Generalsekretär Christoph Neumayer in einer Aussendung zitiert. Österreichs E-Wirtschaft begrüßt die rasche Senkung der Stromkosten, bemängelt aber das „rigide zeitliche Ablaufdatum“ mit Ende 2026. Strom könnte Anfang 2027 wieder inflationstreibend wirken, wenn die Maßnahme ausläuft.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
361.105 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.789 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.016 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Länder im Überblick
Wehrpflicht-Vergleich: Hier dient man am längsten!
Strafe für Musks X
Washington droht EU-Konzernen mit Vergeltung
Nach zähem Ringen
Arbeiten in der Pension: Einigung auf Freibetrag
Brief an Brüssel
Strompreise: Das fordert Regierung jetzt von EU
Krone Plus Logo
Investitionsstau folgt
Land verschlief niedrige Zinsen für Großprojekte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf