Strompreise: Das fordert Regierung jetzt von EU

Konkret fordern die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS ein Ende des Merit-Order-Prinzips am Strommarkt. Damit will man erreichen, dass der Strompreis künftig nicht mehr durch die teuersten (oft fossilen) Kraftwerke bestimmt wird. Aktuell würden nämlich noch immer fossile Energieträger den Marktpreis bestimmen, kritisierte Kanzler Christian Stocker (ÖVP).

Erneuerbare Energie im Fokus

Ziel sei es, das Merit-Order-Prinzip so abzuwandeln, dass sich hohe Anteile an erneuerbarer Energie auch in den Strompreisen der jeweiligen Länder entsprechend widerspiegeln sollen. In dem Brief nach Brüssel wolle man „auf die besonderen Umstände und Herausforderungen des gemeinsamen Strommarktes aufmerksam machen und auch konkrete Vorschläge unterbreiten“, führte Stocker aus.