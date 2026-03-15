Neues Boothaus: Grazer Wasserrettung legt Tempo zu

Die Sonne lacht an diesem Tag vom Himmel. Das neue „Bootshaus Mitte“ der Grazer Berufsfeuerwehr – Baustart war im Sommer – kann sich in vollem Glanz präsentieren. Stolz führt Branddirektor Gernot Ranftl um und durch das Haus, das am Eck Fröhlichgasse/Angergasse nahe der Seifenfabrik steht. Kostenpunkt: 460.000 Euro. Zwei Bootshäuser (das südliche ist in der Murfelder Straße) und zwei jederzeit startklare Jetboote besitzt Graz nun. „Wir erhöhen damit unsere Schlagkraft für Menschenrettungen und Wassereinsätze in der Mur“, sagt Ranftl.