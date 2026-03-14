ORF: Die Chefsuche sollte lösbar sein

Wie machen das andere Firmen? Dieser Tage hatte die größte heimische Versicherung, die VIG, ihre Bilanz präsentiert. Da gibt es 50 Versicherungsgesellschaften, die zum Konzern in 30 Ländern gehören, die schaffen einen Jahresgewinn von über einer Milliarde Euro. Oder nehmen wir die Voestalpine her: Ihr Chef lenkt einen Konzern mit 500 Tochterfirmen in 50 Ländern, es gibt trotz Stahlkrise stattliche Gewinne.