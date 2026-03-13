Salzburger bei Öffi-Jahreskarten im Spitzenfeld

Mehr als jeder dritte Haushalt in Salzburg hat zumindest eine Öffi-Jahreskarte. Zu diesem Ergebnis kommt eine VCÖ-Analyse, die sich auf Daten der Statistik Austria stürzt. Damit landet Salzburg zwar weit abgeschlagen hinter Wien, aber knapp vor Tirol auf dem zweiten Platz.
Exakt 36,5 Prozent der Salzburger Haushalte haben mindestens eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr. Das entspricht mehr als 92.500 Haushalten und bringt Salzburg den zweiten Platz an. Dicht auf den Fersen ist dem Bundesland dabei Tirol: Dort haben 36,2 Prozent das Jahresticket.
Dabei ist das Klimaticket in Salzburg am günstigsten. Aktuell kostet es 399 Euro. Eine Summe, mit der man – wie vom VCÖ berechnet – mit einem Pkw und dem amtlichen Kilometergeld exakt 798 Kilometer weit kommt.
Trotzdem reicht das bei weitem nicht, für den ersten Platz der Haushalte mit Öffi-Jahreskarten. Hier liegt Wien mit 74,6 Prozent uneinholbar vorn. Österreichweit liegt der Schnitt hingegen bei 40,4 Prozent – und damit nur knapp höher als im Bundesland Salzburg.
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