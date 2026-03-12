Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau und Tier geborgen

Rettungsaktion für Biber auf dem Festspielhaus

Salzburg
12.03.2026 05:00
Ein Biber verirrte sich auf das Dach des Festspielhauses. Eine Passantin geriet beim ...
Ein Biber verirrte sich auf das Dach des Festspielhauses. Eine Passantin geriet beim Rettungsversuch selbst in Not (Fotomontage).(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Unglaubliche Szenen spielten sich in der Salzburger Altstadt ab: Eine Frau verstieg sich am Mönchsberg – weil sie einen Biber vom Dach des Festspielhauses retten wollte! Die Feuerwehr rückte gemeinsam mit der Bergrettung aus und befreite die beiden.

0 Kommentare

Diese tragisch-komischen Szenen würde sich ein paar Meter weiter unten in der Hofstallgasse wegen ihrer Absurdität niemand zu inszenieren trauen. Denn sie würden auch ins Fabelreich passen. Wie die „Krone“ erfahren hat, hat sich folgendes Stück aber am Samstagabend in aller Realität abgespielt:

Die Feuerwehr musste um circa 20 Uhr mit der Bergrettung auf den Mönchsberg ausrücken. Eine offenbar tierliebe Frau war in Bergnot geraten. Sie kam weder vor noch zurück und musste gerettet werden. Ihr eigentliches Ziel: das Dach des Festspielhauses. Ihr Begehr: Einen dort gestrandeten Biber zu retten!

Die Route des neugierigen Nagers bleibt ein Rätsel
Wie es das am Wasser lebende Tier auf das Dach im Festspielbezirk verschlagen hat, ist bis heute unklar. „Das ist auch für uns ein großes Rätsel“, schmunzelt Florian Schubert, Branddirektor-Stellvertreter bei der Berufsfeuerwehr Salzburg. Selbst die Polizei tappt bei dieser Frage im Dunkeln.

Die gute Nachricht: Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr konnte das Tier retten und in die Tierklinik Anif bringen. Die gescheiterte Biber-Retterin wurde schon zuvor geborgen und von den Einsatzkräften unversehrt zur Clemens-Holzmeister-Stiege gebracht.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Linzerin verletzt
Skiunfall in Salzburg: Polizei sucht nach Zeugen
11.03.2026
Fehlende Unterschrift
Dankl wehrt sich nach Kritik von Stadtchef Auinger
11.03.2026

Von dort konnte sich die Frau selbst in Sicherheit bringen. Der neugierige Nager wurde nach einer gründlichen Untersuchung in der Tierklinik in den Zoo Salzburg gebracht. Dort blieb das Wildtier aber auch nicht lange, nach einem Kurzaufenthalt hat ihn das Team des Zoos wieder ausgewildert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
12.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
319.466 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
182.435 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
139.171 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1809 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1408 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1253 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf