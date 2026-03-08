Auto touchiert Reisebus und überschlägt sich

Horror-Unfall in Bad Hofgastein, der nur dank eines Bus-Lenkers nicht noch tragischer endete: Ein Mercedes streifte einen voll besetzten Reisebus. Der Busfahrer reagiert blitzschnell, fährt den Bus in die Wiese und verhinderte einen Frontalcrash. Das Auto überschlägt sich, zwei Menschen wurden verletzt...
Ein schwerer Unfall im Ortsteil Harbach hat am Sonntagnachmittag in Bad Hofgastein für Schock, Aufregung und Staus gesorgt. Gegen 15.30 Uhr touchierte ein Mercedes aus noch ungeklärter Ursache einen voll besetzten Reisebus.
Der Buslenker handelte geistesgegenwärtig, lenkte das schwere Fahrzeug in eine angrenzende Wiese und verhinderte so eine noch gefährlichere Situation. Der Mercedes wurde seitlich aufgerissen, beide Türen der Fahrerseite rissen aus der Karosserie, der Wagen schleuderte von der Straße und überschlug sich in einer Wiese.
Eine Person erlitt schwere, eine weitere unbestimmte Verletzungen. Ersthelfer, Notarzt und Rettung versorgten die Betroffenen, der Rettungshubschrauber brachte eine verletzte Person ins Krankenhaus Schwarzach. Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle, regelten den Verkehr und räumten die Straße, die Ermittlungen zur Ursache laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.