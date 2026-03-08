Auto touchiert Reisebus und überschlägt sich

Der Buslenker handelte geistesgegenwärtig, lenkte das schwere Fahrzeug in eine angrenzende Wiese und verhinderte so eine noch gefährlichere Situation. Der Mercedes wurde seitlich aufgerissen, beide Türen der Fahrerseite rissen aus der Karosserie, der Wagen schleuderte von der Straße und überschlug sich in einer Wiese.