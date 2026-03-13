Wölfe und TBC machten den Älplern zu schaffen

TBC: Erstmals kein Hof im Montafon geschlossen

Positive Nachrichten gibt es von der TBC-Front: „Im südlichen Landesteil konnten wir die Früchte einer konsequenten Bekämpfung ernten. Im Montafon ist derzeit kein einziger Hof aufgrund von TBC-Fällen gesperrt. Das gab es in den vergangenen zehn Jahren nicht“, so Gantner im Gespräch mit der „Krone“. Ein großer Dank gelte den Jägern, die mit hohen Abschusszahlen dafür gesorgt hätten, den Wildbestand – TBC wird in der Regel von Rotwild auf die Rinder übertragen – deutlich zu reduzieren.