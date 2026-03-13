Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saisonbilanz 2025

Wölfe und TBC machten den Älplern zu schaffen

Vorarlberg
13.03.2026 18:55
8009 Milchkühe, 2068 Mutterkühe und 24.243 Stück Jungvieh wurden 2025 in Vorarlberg gealpt.
8009 Milchkühe, 2068 Mutterkühe und 24.243 Stück Jungvieh wurden 2025 in Vorarlberg gealpt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Trotz Herausforderungen blickte Vorarlbergs Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) beim Alpwirtschaftstag im Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum Hohenems auf eine erfolgreiche Saison 2025 zurück. Insgesamt 1062 Älplerinnen und Älpler waren im vergangenen Jahr auf 513 Alpen im Einsatz, 39.516 Tiere wurden betreut – etwas weniger als im Vorjahr.

0 Kommentare

„Mit fundiertem Fachwissen und großem persönlichem Einsatz leisten die in der Alpwirtschaft Tätigen einen unverzichtbaren Beitrag zur Herstellung hochwertiger Alpprodukte und zur Pflege der Vorarlberger Kulturlandschaft“, lobte Gantner den Einsatz der Älplerinnen und Älpler. Zur Abgeltung ihrer Leistungen wurden im Jahr 2025 insgesamt rund 14 Millionen Euro, davon 4,5 Millionen Euro aus Landesmitteln, bereitgestellt. Besonders erfreulich sei das wachsende Interesse junger Menschen, die die Alpen als chancenreichen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsraum erkennen würden. 

Alpstatistik

  • Im Alpsommer 2025 wurden in Vorarlberg exakt 513 Alpen bewirtschaftet.
  • Insgesamt 39.516 Tiere wurden gealpt, davon 8009 Milchkühe, 2068 Mutterkühe, 24.243 Stück Jungvieh, 1015 Pferde, 2962 Schafe und 1219 Ziegen.
  • 1062 Älplerinnen und Älpler waren im Einsatz,  davon waren 612 Eigenpersonal und 450 Fremdpersonal.
  • Insgesamt wurden 249.556 Kilogramm Alpkäse bonitiert. Im Montafon wurde auf 13 Alpen „Sura Kees“ erzeugt und regional vermarktet.
  • Auf 16 Alpen wurden 404 Schweine als Ländle Alpschweine gehalten.

Doch ganz so idyllisch ist das Älplerleben auch wieder nicht. In der vergangenen Saison machte den Älplern vor allem die Präsenz von Wölfen, aber auch die TBC-Problematik zu schaffen. In Hinblick auf den großen Beutegreifer konnte Gantner die Sorgen etwas mindern. „Das Land Vorarlberg verfolgt hier einen konsequenten Kurs“, erläutert der Agrarlandesrat. Mit der geplanten Novelle des Jagdgesetzes würden klare und praxistaugliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit problematischen Wölfen geschaffen.

Abschuss bei Gefahr für Mensch und Tier
Was das neue Gesetz angeht, wird künftig ein Abschuss auch präventiv möglich sein, wenn eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder für die auf Alpen und Weiden gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere besteht. „Ziel ist, die Sicherheit aller – Mensch, Nutztier und Alpwirtschaft – zu gewährleisten.“ Die Novelle sei ein wichtiger Schritt für ein effektives Wolfsmanagement in Vorarlberg.

Agrarlandesrat Christian Gantner
Agrarlandesrat Christian Gantner(Bild: ÖVP Vorarlberg)

TBC: Erstmals kein Hof im Montafon geschlossen
Positive Nachrichten gibt es von der TBC-Front: „Im südlichen Landesteil konnten wir die Früchte einer konsequenten Bekämpfung ernten. Im Montafon ist derzeit kein einziger Hof aufgrund von TBC-Fällen gesperrt. Das gab es in den vergangenen zehn Jahren nicht“, so Gantner im Gespräch mit der „Krone“. Ein großer Dank gelte den Jägern, die mit hohen Abschusszahlen dafür gesorgt hätten, den Wildbestand – TBC wird in der Regel von Rotwild auf die Rinder übertragen – deutlich zu reduzieren.

Lesen Sie auch:
An Futterstellen versammeln sich oft ganze Rotwildherden.
Kampf gegen TBC
Ländle-Grüne fordern Aus für Wildtierfütterung
12.03.2026
Mit Tieren Kontakt
Vorarlberg: Mensch positiv auf Rinder-TBC getestet
20.02.2026

Auftriebszahlen erneut rückläufig
Sorgen macht Gantner und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger der stetige Rückgang beim Alpvieh. „Aus der Schweiz hatten wir nur mehr rund 100 Stück Vieh. Aus dem Allgäu hingegen sind etwas mehr Tiere gekommen“, analysiert Moosbrugger. Gantner begründet die Entwicklung damit, dass auch die Schweizer Nachbarn alles unternehmen würden, um die Alpwirtschaft nachhaltig sicherzustellen und die Tiere im eigenen Land zu halten.

So dramatisch, dass die Bewirtschaftung der Alpen im Ländle in Gefahr sei, seien die Zahlen aber nicht, sind sich Moosbrugger und Gantner einig. Jedoch müsse man ein wachsames Auge auf die Entwicklung haben. „Entgegen aller Kritik an der Vieh- und Milchwirtschaft ist es so, dass es diese auch weiterhin braucht“, stellt der Kammerpräsident klar. Und ohne die Kühe im Tal gebe es auch keine Alpwirtschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.03.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 12°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 17°
Symbol heiter
Dornbirn
2° / 15°
Symbol wolkig
Feldkirch
1° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.737 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.910 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.377 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „Krieg endet, wenn ich es in Knochen spüre“
1825 mal kommentiert
Das Gesicht des US-Präsidenten Donald Trump auf einer Flagge
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1486 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Vorarlberg
Saisonbilanz 2025
Wölfe und TBC machten den Älplern zu schaffen
Keine Verletzten
Auto auf Bahnübergang von Zug gestreift
Wegen Wartungsarbeiten
Nächtliche Teilsperren des Ambergtunnels
Nach Studien-Desaster:
„Deutschförderung im Kindergarten ausbauen“
Admira zu Gast
Einer der Titelanwärter kommt nach Bregenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf