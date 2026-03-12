Ländle-Grüne fordern Aus für Wildtierfütterung

Das Thema Rindertuberkulose begleitet die Vorarlberger Landwirtschaft nun schon seit Jahren. Die Krankheit wird in der Regel während des Alpsommers über direkten oder indirekten Kontakt der Rinder mit infiziertem Rotwild übertragen. Und genau an diesem Punkt wollen die Grünen jetzt ansetzen. Per Landtagsantrag fordern sie ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung von TBC, welches auch den Ausstieg aus der Wildtierfütterung beinhalten soll. „Fütterungsstellen sind Hotspots für die Übertragung von Krankheiten“, erklärt Christine Bösch-Vetter, Landwirtschaftssprecherin der Grünen. Normalerweise würden Wildtiere Abstand zueinander halten, doch an Futterstellen träfen sie ständig aufeinander.