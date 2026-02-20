Vorarlberg: Mensch positiv auf Rinder-TBC getestet

„Ergänzend ist aber anzuführen, dass der Beweis, dass sich die Person bei einem infizierten Tier angesteckt hat, damit nicht erbracht ist“, betonte das Land. Seit 2019 gebe es jährlich zwischen zwölf und 20 Neudiagnosen von Tuberkulose bei Menschen in Vorarlberg. Die Zahl der Fälle durch Rotwildtuberkulose in diesen Jahren lag zwischen null und einem, sie sind also sehr selten. Ein Zusammenhang mit den Fällen bei Wild oder Vieh lasse sich erst bestätigen, wenn beim Patienten das Mykobakterium caprae, Typ Lechtal, und ein Bezug zu einem Stamm, der bei Nutz- oder Wildtieren nachgewiesen worden ist, vorliege, teilte das Land mit.