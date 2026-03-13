GAK-Trainer: „Habe ein Essen versprochen, aber…“

Paukenschlag! Formel 1 sagt zwei Grands Prix ab
Insider berichten
Jetzt beginnt das große Zittern! Mit einem Heimspiel gegen seinen Ex-Klub WAC beginnt für Ferdinand Feldhofer und seinen GAK am Samstag (17) die Bundesliga-Quali-Runde. Vor dem Auftakt zum Abstiegskampf gab der Trainer der „Krone“ Einblick, wie bereit die Roten für ihren zweiten Antritt in der „Gruselliga“ sind.
„Krone“: Mit den Co-Trainern Joki Standfest und Jakob Swersina (der sogar Ballbub beim WAC war) sowie Dominik Frieser verfügt der GAK über drei Ex-Wolfsberger, und du warst von Jänner 2020 bis März 2021 46 Spiele lang Cheftrainer der Wölfe. Deine Erinnerungen?
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