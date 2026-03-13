GAK-Trainer: „Habe ein Essen versprochen, aber…“

Jetzt beginnt das große Zittern! Mit einem Heimspiel gegen seinen Ex-Klub WAC beginnt für Ferdinand Feldhofer und seinen GAK am Samstag (17) die Bundesliga-Quali-Runde. Vor dem Auftakt zum Abstiegskampf gab der Trainer der „Krone“ Einblick, wie bereit die Roten für ihren zweiten Antritt in der „Gruselliga“ sind.