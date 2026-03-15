Urlaubstrend: Darum boomt Fasten in der Steiermark

Fasten ist schon lange mehr als nur ein Trend. Die Angebote für zu Hause reichen von Saftkuren über Hildegard-von-Bingen-Fastenkuren bis hin zu Basenfastenboxen. Die steigende Beliebtheit der bewussten Enthaltsamkeit schlägt sich dabei aber vor allem auch als Fasten-Tourismus nieder. Auch in der Steiermark gibt es seit vielen Jahren Gesundheitshotels und Gästehäuser, die sich auf den Nahrungsverzicht spezialisiert haben und Fastende mit diversen Angeboten locken.