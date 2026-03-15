Urlaubstrend: Darum boomt Fasten in der Steiermark

In der traditionellen Fastenzeit vor Ostern boomen geführte Fastenaufenthalte in spezialisierten Gesundheitshäusern und Hotels. Auch in der Steiermark gibt es diverse Gaststätten, in denen sich alles um den bewussten Verzicht dreht. Die „Krone“ hat in drei Einrichtungen nachgefragt, warum Fasten im Moment in ist.
Fasten ist schon lange mehr als nur ein Trend. Die Angebote für zu Hause reichen von Saftkuren über Hildegard-von-Bingen-Fastenkuren bis hin zu Basenfastenboxen. Die steigende Beliebtheit der bewussten Enthaltsamkeit schlägt sich dabei aber vor allem auch als Fasten-Tourismus nieder. Auch in der Steiermark gibt es seit vielen Jahren Gesundheitshotels und Gästehäuser, die sich auf den Nahrungsverzicht spezialisiert haben und Fastende mit diversen Angeboten locken.
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