Kronprinzessin Amalias schönster Auftritt bisher!

Was für ein Auftritt! Beim Staatsbankett zu Ehren des finnischen Präsidenten Alexander Stubb und seiner Frau zeigte Prinzessin Amalia der Niederlande einen royalen Märchen-Look, der selbst neben der stets glamourösen Máxima mühelos bestehen konnte.
Die 22-jährige Thronfolgerin betrat den Saal des Königlichen Palasts in Amsterdam mit einer Eleganz, die sofort für Staunen sorgte: Vanillefarbener Tüll, zarte Perlenstickereien, tiefes V-Dekolleté und eine Bandeau-Tiara aus 27 antiken Diamanten – Amalias königlichster Auftritt bisher!
Dazu funkelnde Diamantohrringe und eine sensationelle Statement-Halskette mit XXL-Stein. Fazit: Amalia sah aus wie die moderne Version einer Disney-Prinzessin – und zeigte, dass sie bereit ist für die große royale Bühne.
Máxima liefert wieder ab – in Feuerrot und mit Juwelen-Schätzen
Auch Königin Máxima setzte ein gewaltiges Modezeichen. Sie erschien im knallroten „Princess Love“-Kleid von Designer Claes Iversen – Off-Shoulder, XL-Puffärmel, Korsett-Silhouette.
Dazu trug sie historische Diamanten- und Perlenjuwelen, darunter die legendäre Württemberg-Tiara – ein Stück königlicher Geschichte, das heute Millionen wert wäre.
Recyclen wie eine Königin
Mit schmalem Gürtel, Diamantbrosche und Blumenclip verwandelte sie das Kleid, das sie bereits 2023 getragen hatte, in einen komplett neuen Look. Typisch Máxima: Recyle it like a Queen.
Amalia und Máxima präsentieren Macht, Klasse und jede Menge Schmuck-Gewalt – ein perfekter PR-Moment für das Königshaus.
