Diamanten und Tüll

Kronprinzessin Amalias schönster Auftritt bisher!

Royals
12.12.2025 09:57
Märchenhafte Amalia! Die Thronfolgerin verzaubert im Tülltraum und funkelnder Diamant-Tiara
Märchenhafte Amalia! Die Thronfolgerin verzaubert im Tülltraum und funkelnder Diamant-Tiara(Bild: Viennareport)

Was für ein Auftritt! Beim Staatsbankett zu Ehren des finnischen Präsidenten Alexander Stubb und seiner Frau zeigte Prinzessin Amalia der Niederlande einen royalen Märchen-Look, der selbst neben der stets glamourösen Máxima mühelos bestehen konnte.

Die 22-jährige Thronfolgerin betrat den Saal des Königlichen Palasts in Amsterdam mit einer Eleganz, die sofort für Staunen sorgte: Vanillefarbener Tüll, zarte Perlenstickereien, tiefes V-Dekolleté und eine Bandeau-Tiara aus 27 antiken Diamanten – Amalias königlichster Auftritt bisher! 

So königlich hat man Amalia noch nie gesehen!
So königlich hat man Amalia noch nie gesehen!(Bild: Viennareport)

Dazu funkelnde Diamantohrringe und eine sensationelle Statement-Halskette mit XXL-Stein. Fazit: Amalia sah aus wie die moderne Version einer Disney-Prinzessin – und zeigte, dass sie bereit ist für die große royale Bühne.

Die Thronfolgerin posierte mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb (Mitte) und seiner ...
Die Thronfolgerin posierte mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb (Mitte) und seiner Frau Suzanne Innes-Stubb sowie König WIllem-Alexander und Königin Maxima.(Bild: EPA/REMKO DE WAAL)
Die Kronprinzessin glänzte mit auffälligem und wertvollen königlichen Schmuck.
Die Kronprinzessin glänzte mit auffälligem und wertvollen königlichen Schmuck.(Bild: EPA/REMKO DE WAAL)

Máxima liefert wieder ab – in Feuerrot und mit Juwelen-Schätzen
Auch Königin Máxima setzte ein gewaltiges Modezeichen. Sie erschien im knallroten „Princess Love“-Kleid von Designer Claes Iversen – Off-Shoulder, XL-Puffärmel, Korsett-Silhouette.

Dazu trug sie historische Diamanten- und Perlenjuwelen, darunter die legendäre Württemberg-Tiara – ein Stück königlicher Geschichte, das heute Millionen wert wäre.

Máxima im knallroten Kleid mit Puffärmeln zeigte wieder einmal, dass sie die Style-Königin ist.
Máxima im knallroten Kleid mit Puffärmeln zeigte wieder einmal, dass sie die Style-Königin ist.(Bild: EPA/REMKO DE WAAL)

Recyclen wie eine Königin
Mit schmalem Gürtel, Diamantbrosche und Blumenclip verwandelte sie das Kleid, das sie bereits 2023 getragen hatte, in einen komplett neuen Look. Typisch Máxima: Recyle it like a Queen.

Amalia und Máxima präsentieren Macht, Klasse und jede Menge Schmuck-Gewalt – ein perfekter PR-Moment für das Königshaus.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
