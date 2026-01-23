Vorteilswelt
Mama Máxima weinte!

Korporal Amalia! Bierdusche für die Kronprinzessin

Royals
23.01.2026 15:34
Wie es Tradition ist, wurde Amalia von ihren Vorgesetzten und Kollegen mit Bier überschüttet.
Wie es Tradition ist, wurde Amalia von ihren Vorgesetzten und Kollegen mit Bier überschüttet.(Bild: EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Sie tauscht Krone gegen Uniform: Prinzessin Amalia der Niederlande hat ihre militärische Grundausbildung (AMO) am Defensity College erfolgreich abgeschlossen und wurde bei einer Zeremonie zum Korporal befördert. 

Die Feierlichkeit wurde unter freiem Himmel auf dem Areal der Königlichen Militärakademie in Ermelo abgehalten. Königin Máxima nahm daran teil, um ihrer Tochter persönlich zu gratulieren.

Die Thronfolgerin hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, ihr Studium der niederländischen Rechtswissenschaften an der Universität Amsterdam mit einer militärischen Ausbildung zu verbinden. Im September begann sie ihre Reservistenausbildung, die Teil eines zweijährigen Programms ist. Dazu gehört auch die Ausbildung zur Militärpolizistin – ohne Sonderbehandlung, ohne Schonprogramm.

KöniginMáxima verfolgte die Zeremonie voller Rührung.
KöniginMáxima verfolgte die Zeremonie voller Rührung.(Bild: EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)
Mutter und Tochter fielen sich überglücklich in die Arme.
Mutter und Tochter fielen sich überglücklich in die Arme.(Bild: EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)

Neben theoretischem Unterricht in Kartenkunde, Sicherheitsfragen und Führungsverhalten musste Amalia auch körperlich an ihre Grenzen gehen. Schießen, Kriechen und Tarnung gehören ebenso dazu wie Disziplin und Durchhaltevermögen. 

Die Kronprinzessin machte ihre Grundausbildung parallel zum Studium.
Die Kronprinzessin machte ihre Grundausbildung parallel zum Studium.(Bild: EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)

Nach dem Ende ihrer akademischen Ausbildung wird Amalia während ihrer Tätigkeit für das Verteidigungsministerium eine Militäruniform tragen. Gleichzeitig setzt sie ihre Ausbildung fort und bleibt weiterhin als unbezahlte studentische Hilfskraft im Verwaltungspersonal des Ministeriums tätig.

Das Defensity College ermöglicht Studierenden, parallel zum Studium eine militärische Grundausbildung zu absolvieren und später als Reservisten zu dienen oder eine Laufbahn beim Militär einzuschlagen.

Während ihrer Ausbildung wurde die Prinzessin auch an der Waffe trainiert.
Während ihrer Ausbildung wurde die Prinzessin auch an der Waffe trainiert.(Bild: EPA/PATRICK VAN KATWIJK / POOL)

Ganz traditionsgemäß wurde die frisch beförderte Korporalin am Ende gefeiert. Und zwar mit einer ordentlichen Bierdusche. 

Königin Máxima konnte ihre Rührung kaum verbergen: Nachdem sie sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt hatte, fiel sie ihrer Tochter anschließend in die Arme, voller Stolz und sichtlich überwältigt. Ein Moment, der mehr sagt als tausend Worte. Prinzessin Amalia meint es ernst. Sie steht für Pflichtbewusstsein, Bodenständigkeit – und für einen neuen, modernen Royal-Stil.

