Korporal Amalia! Bierdusche für die Kronprinzessin

Königin Máxima konnte ihre Rührung kaum verbergen: Nachdem sie sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt hatte, fiel sie ihrer Tochter anschließend in die Arme, voller Stolz und sichtlich überwältigt. Ein Moment, der mehr sagt als tausend Worte. Prinzessin Amalia meint es ernst. Sie steht für Pflichtbewusstsein, Bodenständigkeit – und für einen neuen, modernen Royal-Stil.