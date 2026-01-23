Korporal Amalia! Bierdusche für die Kronprinzessin

Sie tauscht Krone gegen Uniform: Prinzessin Amalia der Niederlande hat ihre militärische Grundausbildung (AMO) am Defensity College erfolgreich abgeschlossen und wurde bei einer Zeremonie zum Korporal befördert.
Die Feierlichkeit wurde unter freiem Himmel auf dem Areal der Königlichen Militärakademie in Ermelo abgehalten. Königin Máxima nahm daran teil, um ihrer Tochter persönlich zu gratulieren.
Die Thronfolgerin hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, ihr Studium der niederländischen Rechtswissenschaften an der Universität Amsterdam mit einer militärischen Ausbildung zu verbinden. Im September begann sie ihre Reservistenausbildung, die Teil eines zweijährigen Programms ist. Dazu gehört auch die Ausbildung zur Militärpolizistin – ohne Sonderbehandlung, ohne Schonprogramm.
Neben theoretischem Unterricht in Kartenkunde, Sicherheitsfragen und Führungsverhalten musste Amalia auch körperlich an ihre Grenzen gehen. Schießen, Kriechen und Tarnung gehören ebenso dazu wie Disziplin und Durchhaltevermögen.
Nach dem Ende ihrer akademischen Ausbildung wird Amalia während ihrer Tätigkeit für das Verteidigungsministerium eine Militäruniform tragen. Gleichzeitig setzt sie ihre Ausbildung fort und bleibt weiterhin als unbezahlte studentische Hilfskraft im Verwaltungspersonal des Ministeriums tätig.
Das Defensity College ermöglicht Studierenden, parallel zum Studium eine militärische Grundausbildung zu absolvieren und später als Reservisten zu dienen oder eine Laufbahn beim Militär einzuschlagen.
Ganz traditionsgemäß wurde die frisch beförderte Korporalin am Ende gefeiert. Und zwar mit einer ordentlichen Bierdusche.
Königin Máxima konnte ihre Rührung kaum verbergen: Nachdem sie sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt hatte, fiel sie ihrer Tochter anschließend in die Arme, voller Stolz und sichtlich überwältigt. Ein Moment, der mehr sagt als tausend Worte. Prinzessin Amalia meint es ernst. Sie steht für Pflichtbewusstsein, Bodenständigkeit – und für einen neuen, modernen Royal-Stil.
