Royaler Kleider-Klau!

Amalia überrascht im Kleid von Königin Máxima

Royals
20.11.2025 14:02
Prinzessin Amalia trifft am 20. November 2025 in der Grote Kerk (Großen Kirche) in Den Haag, ...
Prinzessin Amalia trifft am 20. November 2025 in der Grote Kerk (Großen Kirche) in Den Haag, Niederlande, ein und strahlt in Rottönen.(Bild: EPA/JEROEN JUMELET)

Teilen macht Freude – und bei den Oranjes offenbar erst recht. Kronprinzessin Amalia (21) sorgte am Donnerstag für den Mode-Moment des Tages: Sie erschien zur Gedenkfeier in der Grote Kerk in einem atemberaubenden NATAN-Kleid, das Fans der Königshaus-Mode nur allzu gut kennen. Denn: Es gehört eigentlich Mama Máxima!

Das elegante Stück, das je nach Lichteinfall Rot oder wie Fuchsia, eine Mischung aus Rot und Pink, wirkt, ist ein echter Klassiker im Kleiderschrank der Königin. Máxima trug es schon bei mehreren besonderen Anlässen – unter anderem an dem emotionalen Tag, an dem Amalia 2021 offiziell in den Staatsrat aufgenommen wurde.

Königin Máxima hat viele farbenfrohe Outfits im Schrank, an denen sich Tochter Amalia offenbar ...
Königin Máxima hat viele farbenfrohe Outfits im Schrank, an denen sich Tochter Amalia offenbar frei bedienen kann. Gerade hat sie dieses Kleid, dass ihre Mama unter anderem hier 2021 getragen hat, für sich entdeckt.(Bild: APA/Frank van Beek / ANP / AFP)

Jetzt also die royale Premiere an der Tochter – und die zeigte: Das Kleid wirkt an Amalia sogar noch frischer. Kein Wunder, sie ist inzwischen größer als ihre Mutter. Die Prinzessin ließ das Outfit zudem mit einem schlichteren Gürtel modern wirken.

Die künftige Königin hat das Kleid lediglich mit einem anderen, schmäleren und eleganteren ...
Die künftige Königin hat das Kleid lediglich mit einem anderen, schmäleren und eleganteren Gürtel für sich modernisiert.(Bild: AFP/JEROEN JUMELET)

Same Mantel, same vibe – Valentino lässt grüßen
Und damit nicht genug: Amalia kombinierte das Kleid mit dem berühmten Valentino-Mantel, einem weiteren Signature-Piece von Máxima. Für Modefans ein Déjà-vu! Den Mantel trug Amalia zuletzt zur luxemburgischen Krönung – offenbar ein echtes Lieblingsstück.

Der Valentino-Mantel ist in diesem Herbst das Lieblingsstück der Prinzessin.
Der Valentino-Mantel ist in diesem Herbst das Lieblingsstück der Prinzessin.(Bild: EPA/JEROEN JUMELET)
Auch bei der Inthronisierung von Großherzog Guillaume von Luxemburg im Oktober trug Amalia den ...
Auch bei der Inthronisierung von Großherzog Guillaume von Luxemburg im Oktober trug Amalia den schicken, bordeauxfarbenen Mantel.(Bild: AP/Omar Havana)

Modehaus NATAN? Für Amalia eher Seltenheitswert
Während Máxima seit Jahren als bekennender NATAN-Fan gilt und Designer Edouard Vermeulen zu ihren engeren Kreisen zählt, greift Amalia eigentlich lieber zu jüngeren, trendigeren Marken.

Die Prinzessin, die noch studiert und gerade eine militärische Ausbildung macht, zeigt sich ...
Die Prinzessin, die noch studiert und gerade eine militärische Ausbildung macht, zeigt sich immer öfter an der Seite ihres Vaters, der sie gemeinsam mit Ehefrau Máxima gewissentlich auf ihre künftige Rolle vorbereitet.(Bild: EPA/REMKO DE WAAL)

Umso überraschender, dass sie diesmal tief in Mamas Mode-Schatzkammer griff – und das Ergebnis war ein absoluter Hingucker.

Kronprinzessin oder Hollywoodstar? Amalia sorgte beim Thronwechsel in Luxemburg für Jubel!
Auftritt unter Jubel
Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!
03.10.2025
Neuer Lebensabschnitt
Prinzessin Amalia hat Militärausbildung begonnen
01.10.2025
„Königin im Werden“
Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen
25.09.2025
König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia bei der Gedenkfeier in der Grote Kerk in Den Haag.
König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia bei der Gedenkfeier in der Grote Kerk in Den Haag.(Bild: EPA/KOEN VAN WEEL)
Gemeinsam mit Politikern ehrten sie den 80. Jahrestag der ersten parlamentarischen ...
Gemeinsam mit Politikern ehrten sie den 80. Jahrestag der ersten parlamentarischen Wiedervereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg.(Bild: EPA/KOEN VAN WEEL)

Warum war Amalia überhaupt in der Grote Kerk?
Die Thronfolgerin nahm an einer gemeinsamen Sitzung der Generalstaaten teil. Anlass: 80 Jahre seit der ersten Parlamentssitzung nach dem Zweiten Weltkrieg – ein Tag der Erinnerung, des Respekts und des Nachdenkens.

