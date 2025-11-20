Amalia überrascht im Kleid von Königin Máxima

Teilen macht Freude – und bei den Oranjes offenbar erst recht. Kronprinzessin Amalia (21) sorgte am Donnerstag für den Mode-Moment des Tages: Sie erschien zur Gedenkfeier in der Grote Kerk in einem atemberaubenden NATAN-Kleid, das Fans der Königshaus-Mode nur allzu gut kennen. Denn: Es gehört eigentlich Mama Máxima!
Das elegante Stück, das je nach Lichteinfall Rot oder wie Fuchsia, eine Mischung aus Rot und Pink, wirkt, ist ein echter Klassiker im Kleiderschrank der Königin. Máxima trug es schon bei mehreren besonderen Anlässen – unter anderem an dem emotionalen Tag, an dem Amalia 2021 offiziell in den Staatsrat aufgenommen wurde.
Jetzt also die royale Premiere an der Tochter – und die zeigte: Das Kleid wirkt an Amalia sogar noch frischer. Kein Wunder, sie ist inzwischen größer als ihre Mutter. Die Prinzessin ließ das Outfit zudem mit einem schlichteren Gürtel modern wirken.
Same Mantel, same vibe – Valentino lässt grüßen
Und damit nicht genug: Amalia kombinierte das Kleid mit dem berühmten Valentino-Mantel, einem weiteren Signature-Piece von Máxima. Für Modefans ein Déjà-vu! Den Mantel trug Amalia zuletzt zur luxemburgischen Krönung – offenbar ein echtes Lieblingsstück.
Modehaus NATAN? Für Amalia eher Seltenheitswert
Während Máxima seit Jahren als bekennender NATAN-Fan gilt und Designer Edouard Vermeulen zu ihren engeren Kreisen zählt, greift Amalia eigentlich lieber zu jüngeren, trendigeren Marken.
Umso überraschender, dass sie diesmal tief in Mamas Mode-Schatzkammer griff – und das Ergebnis war ein absoluter Hingucker.
Warum war Amalia überhaupt in der Grote Kerk?
Die Thronfolgerin nahm an einer gemeinsamen Sitzung der Generalstaaten teil. Anlass: 80 Jahre seit der ersten Parlamentssitzung nach dem Zweiten Weltkrieg – ein Tag der Erinnerung, des Respekts und des Nachdenkens.
