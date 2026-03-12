„Pilnacek-Tape“, um „das System endlich zu ändern“

Hälfte des Gesprächs veröffentlicht

Der inzwischen verstorbene Wolfgang Rauball, millionenschwerer deutscher Unternehmer, war einer der Vertrauten Pilnaceks. Mattura kam über Rauball, mit dem er auch geschäftlich zu tun hatte, mit Pilnacek in Kontakt. Und sprach den zu diesem Zeitpunkt bereits suspendierten Sektionschef auch auf ein Verfahren an, in dem er selbst als Beschuldigter geführt worden war. Dabei sei es auch um einen Konflikt mit dem Glücksspielkonzern Novomatic gegangen: „Ich war dann durch mein eigenes Verfahren sensibilisiert.“ Bei einem Treffen im Il Cavalluccio habe er dann „aufs Knopferl gedrückt“.