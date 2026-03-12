ÖVP sieht „weit und breit“ keine Einflussnahme

Die anderen Fraktionen erwarten sich dennoch von Mattura wichtige Erkenntnisse. „Er hat ein Gespräch dokumentiert, wo Pilnacek sagt, dass auf ihn Druck ausgeübt wurde, Einflussnahme auf Verfahren zu nehmen. Das zeigt uns aber auch, dass auch bei Christian Pilnacek ein Machtverständnis da war, das auf Geben und Nehmen basiert und in einem Rechtsstaat keinen Platz hat“, führte Fraktionsführerin Sophie Wotschke von den NEOS aus.