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Wurz-Söhne in Japan

In Suzuka war Charlie so schnell wie die Formel 1

Formel 1
26.03.2026 19:10
Charlie Wurz fuhr in Suzuka so schnell wie einst Papa Alex (re.) in der Formel 1.
Charlie Wurz fuhr in Suzuka so schnell wie einst Papa Alex (re.) in der Formel 1.(Bild: Wurz)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

In Suzuka dreht sich dieses Wochenende alles um die Formel 1, die „Königsklasse“ macht in Japan Station. Im Land der aufgehenden Sonne sind heuer auch die Söhne von Alexander Wurz im Einsatz: Charlie (20) in der Super Formula, Oscar (18) in der Super Formula Lights. Die beiden sind dafür sogar nach Japan gezogen – die „Krone“ bat die beiden zum Interview.

0 Kommentare

Wie habt ihr euch in Japan eingelebt?
Charlie Wurz: Ich bin Ende Jänner angekommen, konnte viel testen, im GT300-Auto und in der Super Formula Regional. Ich bin viel gefahren, es war gar nicht so langweilig in Japan ohne Familie (lacht). Außerdem hab ich mit Golf begonnen, bin auch viel Rad gefahren, weil ich ja in Gotemba in der Nähe des Fujiyama wohne. Hier verläuft auch die Radstrecke der Olympischen Spiele 2020, da kann ich mich mit den Zeiten der Profis messen. Es ist wirklich schön hier, auch wenn das Wetter nicht immer so toll ist.
Oscar Wurz: Ich wohne zusammen mit Charlie in einem Apartment in Gotemba, bin zwei Wochen nach ihm hier angekommen. Hier ist es schon ganz anders als in Europa.

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