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WM-Quali-Play-off

Türkei gegen Rumänien ab 18 Uhr LIVE

Fußball International
26.03.2026 05:23
Jubelt die Türkei auch heute gegen Rumänien?
Jubelt die Türkei auch heute gegen Rumänien?(Bild: APA/AFP/CRISTINA QUICLER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Play-off-Runde in der WM-Qualifikation: Die Türkei empfängt Rumänien. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Der Sieger der Partie trifft am Dienstag entweder auf die Slowakei oder den Kosovo und kann sich dort das Tickets für die Weltmeisterschaft sichern.

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