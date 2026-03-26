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Fällt für DFB-Elf aus

Bitter! Bayern-München-Goalie am Knie verletzt

Fußball International
26.03.2026 19:30
Jonas Urbig
Jonas Urbig(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er wäre ein Kandidat für eines der beiden anstehenden Länderspiele von Deutschlands Nationalelf gewesen, doch nun fällt er aus – Jonas Urbig, aktuell beim FC Bayern München die Nummer 2 hinter Manuel Neuer, muss weiter auf sein Debüt für das DFB-Team warten!

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Wie Teamchef Julian Nagelsmann bei der abendlichen Pressekonferenz mitteilte, habe sich der 22-Jährige „eine ganz, ganz kleine Kapselverletzung im Knie“ zugezogen. Auch wenn es sich um nichts Schlimme handle, wollte er „ihn nicht durchjagen und dann fällt er vielleicht länger aus“.

Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert
Urbig, der zum ersten Mal überhaupt in das A-Team einberufen worden war, wird damit auf keinen Fall bei Deutschlands Länderspielen gegen die Schweiz am Freitag und gegen Ghana am Montag mitwirken können – für ihn wurde Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert.

Freilich: Der U21-Europameister von 2021 wird eher nicht zu seinem Debüt kommen, stehen doch noch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim sowie Alexander Nübel vom VfB Stuttgart in der DFB-Tormann-Hackordnung noch vor ihm …

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