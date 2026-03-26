Beim Einheizen gestürzt: Frau erstickte hilflos

Sie lebte seit Jahren alleine, wurde von Bekannten umsorgt! Doch niemand konnte verhindern, dass eine 92-Jährige im Innviertel (OÖ) am Donnerstag hilflos erstickte, nachdem sie beim Einheizen gestürzt war. Eine der Helferinnen fand wenige Stunden nach der Tragödie die Leiche der Seniorin.
Die 48-Jährige wollte am Donnerstag kurz vor 8 Uhr nach einer 92-jährigen Bekannten sehen. Als sie zum Haus der Pensionistin in St. Peter am Hart kam, bemerkte die 48-Jährige einen Brandgeruch. Als sie das Haus betrat, fand sie die 92-Jährige in der Küche liegend vor und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen.
Rauchgase waren tödlich
Bei den Ersterhebungen durch das Landeskriminalamt gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle wurde festgestellt, dass die 92-Jährige am Vorabend versuchte, den Küchenofen zu beheizen. Dabei dürfte es zu einem Unfall gekommen und ein Teil der Einrichtung in Brand geraten sein. Die gestürzte Frau war den starken Rauchgasen ausgesetzt und dürfte aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben sein.
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