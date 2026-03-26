Beim Einheizen gestürzt: Frau erstickte hilflos

Die 48-Jährige wollte am Donnerstag kurz vor 8 Uhr nach einer 92-jährigen Bekannten sehen. Als sie zum Haus der Pensionistin in St. Peter am Hart kam, bemerkte die 48-Jährige einen Brandgeruch. Als sie das Haus betrat, fand sie die 92-Jährige in der Küche liegend vor und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen.