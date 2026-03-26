„Stopp – hört auf!“ Fans zerreißen den WM-Song

In der Vergangenheit haben die offiziellen Songs der Fußball-Weltmeisterschaft meist begeistert, wurden während des Turniers zum Ohrwurm. Doch „Lighter“ kommt bei den Fans bislang gar nicht gut an.
Zumindest wird der Song von US-Rapper Jelly Roll und dem mexikanischen Singer-Songwriter Carin Leon nur wenige Tage nach seinem Release in den sozialen Medien regelrecht zerrissen.
Hier der WM-Song:
„Stopp! Hört auf – meine Ohren bluten“, lautet das harte Urteil eines Fans. Ein anderer schrieb: „We went from wakawaka to whatdafaka!“. Auch von Massenware, einem KI-Lied und einem Text ohne Fußball-Bezug wird da gesprochen. Und tatsächlich: Statt über Fußball singt Jelly Roll in einem countrylastigen Refrain von Freiheit und von Ketten, die nicht mehr rasseln – und über Gott.
„Teil der Atmosphäre in den Stadien“
Immerhin: FIFA-Boss Gianni Infantino ist begeistert. „Lighter ist ein kraftvoller Ausdruck von Resilienz, Energie und Freude – ein Lied, dass eine Verbindung zu Fans überall schaffen und während des Turniers Teil der Atmosphäre in den Stadien, von Fanfeierlichkeiten und Gemeinschaften auf der ganzen Welt sein wird“, ist er sicher.
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