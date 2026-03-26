„Stopp – hört auf!“ Fans zerreißen den WM-Song

„Stopp! Hört auf – meine Ohren bluten“, lautet das harte Urteil eines Fans. Ein anderer schrieb: „We went from wakawaka to whatdafaka!“. Auch von Massenware, einem KI-Lied und einem Text ohne Fußball-Bezug wird da gesprochen. Und tatsächlich: Statt über Fußball singt Jelly Roll in einem countrylastigen Refrain von Freiheit und von Ketten, die nicht mehr rasseln – und über Gott.