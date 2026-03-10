ORF-Schlammschlacht | Sauberer ORF

Tatsächlich wich die Politik danach ein wenig aus dem ORF zurück. Um sich bei nächster Gelegenheit wieder am Küniglberg breitzumachen. Der längst fast Heiligenstatus genießende SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky schickte in den 70er-Jahren sogar einen Juristen aus dem Justizministerium an die ORF-Spitze – unabhängig war dieser bloß von Sachkenntnis über Medienführung. Als die SPÖ Anfang der 2000er-Jahre die Kanzlerschaft verlor, setzte die ÖVP eine ihr nahestehende Generalintendantin ein, der sie gleich noch einen besonders scharfen schwarzen Ober-Aufpasser dazupackte, damit ja nichts schiefgehen kann. Später „entpolitisierte“ man den ORF wieder einmal – schlicht, indem man die Parteifraktionen in den Entscheidungsgremien auf „Freundeskreise“ umtaufte. Sauberer wurde der ORF damit längst nicht – weder, was das Spitzenpersonal betrifft, wie man gerade wieder sieht, und schon gar nicht, wenn es um politische Unabhängigkeit geht. Der ORF muss endlich sauber werden. Jetzt - bevor es zu spät ist.