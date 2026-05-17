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Napoli sichert sich Champions-League-Ticket

Fußball International
17.05.2026 15:32
Jubel bei Napoli.
Jubel bei Napoli.(Bild: EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der entthronte italienische Fußballmeister SSC Napoli hat sich am Sonntag mit einem 3:0-Erfolg in Pisa das Ticket für die Champions League für kommende Saison gesichert. 

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Die Neapolitaner sind mit nun 73 Punkten nicht mehr aus den Top 4 zu verdrängen. Hinter Inter Mailand, das als neuer Champion feststeht, und Napoli rittern noch vier Klubs um zwei Königsklassen-Tickets. AC Milan und AS Roma haben nach Siegen mit je 70 Zählern die beste Ausgangssituation für die Schlussrunde.

Milan kam bei Genoa zu einem 2:1-Sieg, Roma gewann das Hauptstadtderby gegen Lazio mit 2:0. Zwei Zähler dahinter liegen Como, das Parma 1:0 bezwang, und Juventus Turin. Die „Alte Dame“ erlitt durch ein Heim-0:2 gegen Fiorentina einen herben Rückschlag bezüglich ihrer internationalen Ambitionen und ist nur noch Sechste. In der Schlussrunde empfängt Milan Cagliari, während die Roma zu Hellas Verona reist. Como tritt bei Cremonese an, Juve hat das Stadtderby mit Torino vor der Brust.

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