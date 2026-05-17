Napoli sichert sich Champions-League-Ticket

Milan kam bei Genoa zu einem 2:1-Sieg, Roma gewann das Hauptstadtderby gegen Lazio mit 2:0. Zwei Zähler dahinter liegen Como, das Parma 1:0 bezwang, und Juventus Turin. Die „Alte Dame“ erlitt durch ein Heim-0:2 gegen Fiorentina einen herben Rückschlag bezüglich ihrer internationalen Ambitionen und ist nur noch Sechste. In der Schlussrunde empfängt Milan Cagliari, während die Roma zu Hellas Verona reist. Como tritt bei Cremonese an, Juve hat das Stadtderby mit Torino vor der Brust.