French Open: Österreicher kennen ihre Quali-Gegner

Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler wurden am Sonntag jeweils in die untere Hälfte des Tableaus gelost, die als Nummer zwei gesetzte Kraus in die obere. Die Wienerin trifft zum Auftakt auf die Schweizerin Celine Naef. Neumayer spielt gegen den Australier Alex Bolt, Rodionov gegen den Serben Dusan Lajovic und Schwärzler gegen den Franzosen Clement Chidekh.