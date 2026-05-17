Hupkonzerte, röhrende Motoren und Partystimmung

Waschparkbetreiber fordert Behörden auf, Problem ernst zu nehmen

Der Betreiber des Waschparks, Maximilian Mandl, betont hingegen, dass man sich strikt an alle behördlichen Auflagen halte, was auch bereits von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft kontrolliert wurde. Die Beleuchtung werde mit Ende der Öffnungszeit um 23 Uhr abgeschaltet. „Es ist bedauerlich, dass wir für unerlaubte Handlungen Dritter verantwortlich gemacht werden“, so Mandl. Besitzstörungsklagen hätten bisher keine Wirkung gezeigt. „Wir fordern die Behörden auf, dieses Problem ernst zu nehmen“, so der Betreiber. Einer Schrankenlösung stehe man grundsätzlich offen gegenüber. „Allerdings würden wir die Kosten dafür gerne von Dritten getragen sehen.“