Eine Minute zu spät! Fauxpas vor Titel-Showdown

Kurioser Fauxpas vor dem Meister-Showdown! Sturm-Stammspieler Gizo Mamageishvili kam eine Minute zu spät zur Mannschaftsbesprechung und verlor gegen Rapid seinen Platz in der Startelf.
Der SK Sturm braucht am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Rapid unbedingt einen Heimsieg, um die Titelhoffnungen am Leben zu halten. Nur mit drei Punkten dürfen die „Blackies“ noch auf einen Patzer des LASK hoffen.
Malone statt Mamageishvili
Eigentlich hätte dabei auch Gizo Mamageishvili von Beginn an mithelfen sollen. Der Georgier gehört seit seinem Wechsel im Winter zum erweiterten Stammpersonal und war auch gegen Rapid ursprünglich für die Startelf vorgesehen. Doch daraus wurde nichts. Statt Mamageishvili begann plötzlich Maurice Malone – aus einem kuriosen Grund: „Mamageishvili ist heute eine Minute zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschienen, deshalb habe ich entschieden, Maurice Malone starten zu lassen“, erklärte Sturm-Coach Fabio Ingolitsch bei „Sky“.
„Diese harte Entscheidung sei schlicht konsequent“, so der Salzburger. Ganz abgeschrieben ist Mamageishvili aber nicht. „Gizo hat sich bei mir und der Mannschaft entschuldigt, er hat gesagt, dass er auf das Spiel brennt. Er wird von der Bank kommen“, stellte Ingolitsch klar.
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