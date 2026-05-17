Eine Minute zu spät! Fauxpas vor Titel-Showdown

Malone statt Mamageishvili

Eigentlich hätte dabei auch Gizo Mamageishvili von Beginn an mithelfen sollen. Der Georgier gehört seit seinem Wechsel im Winter zum erweiterten Stammpersonal und war auch gegen Rapid ursprünglich für die Startelf vorgesehen. Doch daraus wurde nichts. Statt Mamageishvili begann plötzlich Maurice Malone – aus einem kuriosen Grund: „Mamageishvili ist heute eine Minute zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschienen, deshalb habe ich entschieden, Maurice Malone starten zu lassen“, erklärte Sturm-Coach Fabio Ingolitsch bei „Sky“.