Glatt Rot! Yusuf Demir wirft Schuh Richtung Schiri

In der 22. Minute war Demir grantig, weil der Schiedsrichter das Spiel freigab, während er sich nach einem Foul den Schuh neu binden musste. Er schleuderte den Schuh wütend über die Seitenlinie, wo allerdings der vierte Offizielle Isa Simsek stand. Sowohl Simsek als auch Schiedsrichter Harald Lechner interpretierten diese Aktion als gezielten Wurf. Demir sah fort die Rote Karte und wurde noch mit dem Tatwerkzeug in der Hand in die Kabine geschickt.