Glatt Rot! Yusuf Demir wirft Schuh Richtung Schiri

Große Aufregung bei Sturm gegen Rapid! In der 22. Minute sah Yusuf Demir die Rote Karte, weil er seinen Schuh in Richtung des vierten Offiziellen warf.
Was war passiert?
In der 22. Minute war Demir grantig, weil der Schiedsrichter das Spiel freigab, während er sich nach einem Foul den Schuh neu binden musste. Er schleuderte den Schuh wütend über die Seitenlinie, wo allerdings der vierte Offizielle Isa Simsek stand. Sowohl Simsek als auch Schiedsrichter Harald Lechner interpretierten diese Aktion als gezielten Wurf. Demir sah fort die Rote Karte und wurde noch mit dem Tatwerkzeug in der Hand in die Kabine geschickt.
Diskussionen am Spielfeldrand
Klar, dass diese Aktion für reichlich Diskussionen am Spielfeldrand sorgte. Simsek musste sich jedenfalls ducken, um dem Schuh auszuweichen. Insofern ist die Interpretation des Schiedsrichters nicht völlig absurd.
Nun muss Rapid in Unterzahl gegen motivierte Grazer kämpfen, die den Meistertitel noch im Visier haben.
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