„Es ist genug!“ – Bürgermeister Auinger reicht es

Dankl betonte immer wieder, dass seine Unterschrift bald komme. Juristen der städtischen Bauabteilung dürften den KPÖ-Politiker aber mehrfach eingebremst haben. Auinger hat jedenfalls genug: „Seit mehr als eineinhalb Jahren wird da herumgedoktert. Das geht nicht mehr!“ Der Stadtchef will die Angelegenheit jetzt ein für alle Mal geklärt wissen. Wenn es Dankl nicht schafft, dann müsse er die Sache an sich nehmen ...