Lenker nach Fahrerflucht schlafend aufgefunden

Ein seitlicher Zusammenstoß in einer Kurve endete mit Fahrerflucht. Donnerstagabend kollidierte am Stangerberg in Schönau a. Königssee ein weißer VW-Transporter mit dem BMW eines 24-jährigen Österreichers und beschädigte das Auto erheblich. Der Transporter fuhr weiter, der BMW-Lenker und seine Begleiterin wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt, die Feuerwehr sicherte ab.