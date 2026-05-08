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Unfall in Schönau (D)

Lenker nach Fahrerflucht schlafend aufgefunden

Salzburg
08.05.2026 12:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Transporter touchierte am Donnerstag am Stangerberg im grenznahen Schönau (D) einen BMW und fuhr einfach weiter. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei fand kurz darauf in Bischofswiesen ein Fahrzeug mit passendem Schadensbild – und traf den mutmaßlichen Fahrer schlafend an.

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Ein seitlicher Zusammenstoß in einer Kurve endete mit Fahrerflucht. Donnerstagabend kollidierte am Stangerberg in Schönau a. Königssee ein weißer VW-Transporter mit dem BMW eines 24-jährigen Österreichers und beschädigte das Auto erheblich. Der Transporter fuhr weiter, der BMW-Lenker und seine Begleiterin wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt, die Feuerwehr sicherte ab.

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Bei der Nahbereichsfahndung fand eine Streife in Bischofswiesen einen beschädigten VW-Transporter mit slowakischem Kennzeichen. An der Halteranschrift traf die Polizei einen 23-jährigen Slowaken schlafend an; wegen deutlichen Alkoholeinflusses wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Es wird wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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