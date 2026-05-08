Vier Verdächtige nach Austria-Match festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung beim Fußballspiel Admira Wacker gegen Austria Salzburg im vergangenen Herbst wurden jetzt in Salzburg vier verdächtige Männer festgenommen. Sie sollen bei dem Spiel einen anderen Fan attackiert haben. Ein weiteres Opfer wird noch gesucht.
Nach einer schweren Körperverletzung im Fußballstadion Maria Enzersdorf im Oktober 2025 sind vier Verdächtige ausgeforscht worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 32- und einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung und zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren aus dem Bezirk Hallein. Das Quartett wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Ein Komplize wurde noch nicht ausgeforscht, die Exekutive bat um Hinweise.
Die vier Männer wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einer koordinierten Aktion in Zusammenarbeit mit den Schnellen Reaktionskräften der Landespolizeidirektion sowie des Landeskriminalamtes Salzburg und des Einsatzkommandos Cobra festgenommen.
Auf der Gästetribüne auf das Opfer zugestürmt
Die Verdächtigen sollen beim Jubiläumsmatch in der 2. Fußball-Liga zum 120-jährigen Bestehen des Klubs Admira Wacker gegen Austria Salzburg am 18. Oktober des Vorjahres kurz vor 21.30 Uhr gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen einem anderen Fan schwere Blessuren zugefügt haben.
Das Quintett soll auf der Gästetribüne auf das Opfer zugestürmt sein, der vorerst Unbekannte und einer der bereits ausgeforschten Männer sollen zugeschlagen haben. Außerdem soll einer der Salzburger einen weiteren, bisher nicht ausgeforschten Fan durch einen Schlag bzw. Stoß zu Sturz gebracht haben.
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