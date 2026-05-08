Vier Verdächtige nach Austria-Match festgenommen

Nach einer schweren Körperverletzung im Fußballstadion Maria Enzersdorf im Oktober 2025 sind vier Verdächtige ausgeforscht worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 32- und einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung und zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren aus dem Bezirk Hallein. Das Quartett wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Ein Komplize wurde noch nicht ausgeforscht, die Exekutive bat um Hinweise.