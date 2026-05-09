Hygieneriese trotz Spannungen am Weltmarkt stabil

Die Übernahme durch die dritte Generation ist noch frisch: Mit Ende März zog sich Hans Georg Hagleitner aus dem Hygieneriesen für Waschraum, Küche und Co. ganz zurück. Katharina und ihre Schwester Stefanie steuern das Unternehmen, das in Österreich sowie elf weiteren Märkten mit Niederlassungen vertreten ist und in 66 Ländern Partner hat. „Es gibt uns sogar auf den Malediven“, spricht Katharina gern über die Ferne.