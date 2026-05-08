Liefering feiert Sieg im letzten Heimspiel

Vor dem Spiel wurden einige Spieler verabschiedet. Für Jakob Brandtner (39 Partien für Liefering), Marcel Moswitzer (56 Liefering-Spiele) und Seong-bin Jung (ein Einsatz für Liefering) ist die Zeit bei den Bullen abgelaufen. So wie auch für Rüstü Erdogan, der in dieser Spielzeit neben vier Zweitliga-Partien als Kooperationsspieler vorwiegend für Westligist Bischofshofen auflief. Der 19-Jährige wurde zur Verabschiedung vor der Partie allerdings nicht eingeladen. Außerdem ehrte die Liga Aboubacar Camara als „Newcomer der Saison“. Warum zeigte er in der 22. Minute. Er sah, dass Admira-Goalie Clemens Steinbauer weit vor seinem Tor stand und zog vom Anstoßpunkt ab – ein absolutes Traumtor des Burkiners!