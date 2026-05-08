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Traumtor von Camara

Liefering feiert Sieg im letzten Heimspiel

Sport
08.05.2026 19:52
Aboubacar Camara (re.) erzielte ein absolutes Traumtor.
Aboubacar Camara (re.) erzielte ein absolutes Traumtor.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Im letzten Saison-Heimspiel feierte Liefering in der 2. Liga einen verdienten 3:0-Sieg über die Admira. Die Südstädter verabschiedeten sich damit offiziell aus dem Titelrennen. Das 1:0 der Jungbullen fällt in die Kategorie „Tor des Jahres“.

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Gelungener Abschluss vor heimischer Kulisse! Gegen die Admira bejubelt Liefering im letzten Heimspiel der Zweitliga-Saison einen verdienten 3:0-Sieg. Durch den neunten Heimerfolg im 14. Spiel steht vor der letzten Runde bereits fest, dass die Jungbullen die Saison unter den Top-Sechs der Liga beenden werden.

Vor dem Spiel wurden einige Spieler verabschiedet. Für Jakob Brandtner (39 Partien für Liefering), Marcel Moswitzer (56 Liefering-Spiele) und Seong-bin Jung (ein Einsatz für Liefering) ist die Zeit bei den Bullen abgelaufen. So wie auch für Rüstü Erdogan, der in dieser Spielzeit neben vier Zweitliga-Partien als Kooperationsspieler vorwiegend für Westligist Bischofshofen auflief. Der 19-Jährige wurde zur Verabschiedung vor der Partie allerdings nicht eingeladen. Außerdem ehrte die Liga Aboubacar Camara als „Newcomer der Saison“. Warum zeigte er in der 22. Minute. Er sah, dass Admira-Goalie Clemens Steinbauer weit vor seinem Tor stand und zog vom Anstoßpunkt ab – ein absolutes Traumtor des Burkiners!

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Während die erste Hälfte offensiv von beiden Teams noch Magerkost war, ging es nach Wiederanpfiff deutlich mehr hin und her. Liefering-Goalie Nikola Sarcevic hielt seinem Team durch mehrere Paraden die Führung, auf der anderen Seite vergaben „Kenneth“ Adejenughure und Co. mehrere gute Gelegenheiten auf das 2:0. Dieses fiel in der 79. Minute. Kapitän Phillip Verhounig ließ bei seinem Schuss aus 16 Metern dem gegnerischen Torwart keine Chance. Kurz vor Schluss gelang dem erst 17-jährigen Miha Matjasec in seinem zweiten Liefering-Einsatz der erste Treffer.

ADMIRAL 2. Liga: Liefering – Admira X:X (1:0). – Torfolge: 1:0 (22.) Camara, 2:0 (79.) Verhounig, 3:0 (86.) Matjasec. – FC Liefering (4-3-1-2): Sarcevic; Hussauf (69. Traore), Zabransky (46. Zangerl), Mellberg (57. Pokorny), Brandtner; Palacios, Freund (69. Matjasec), Riquelme; Camara; Verhounig, Adejenughure (87. Nisic). – Red Bull Arena, Bosnjak.

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