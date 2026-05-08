Schlauchboot-Fahrer auf Salzach „herausgewunken“

Schließlich fand eine Polizeistreife das für die Salzach völlig ungeeignete Gummiboot – und forderte die Menschen auf, an Land zu gehen. „Zwei Urlauber dürften sich hier einfach absichtlich mit der Salzach mittreiben haben lassen“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage. „Sie konnten dann von den Beamten herausgewunken werden.“ Verletzt wurde niemand.