Schlauchboot-Fahrer auf Salzach „herausgewunken“

Zu einem Einsatz zwischen Teneck und Stegenwald (Salzburg) rückte die Wasserrettung aus Bischofshofen am Freitagnachmittag aus. Ein Passagier eines vorbeifahrenden Zuges hatte demnach ein abtreibendes Schlauchboot mit zwei Personen in der Salzach entdeckt. Beide konnten gestoppt werden.
Weil die Polizei nach dem Notruf das Boot vorerst nicht entdecken konnte, suchte auch die Wasserrettung den Abschnitt der Salzach ab. Zudem wurde ein Sperrposten auf der Brücke Sulzau errichtet.
Schließlich fand eine Polizeistreife das für die Salzach völlig ungeeignete Gummiboot – und forderte die Menschen auf, an Land zu gehen. „Zwei Urlauber dürften sich hier einfach absichtlich mit der Salzach mittreiben haben lassen“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage. „Sie konnten dann von den Beamten herausgewunken werden.“ Verletzt wurde niemand.
Die Wasserrettung half im Anschluss beim Transport des Bootes. Für die beiden Urlauber, die mit ihrem Ausflug eine Verwaltungsübertretung begangen haben, setzte es ein Organmandat, das laut Polizei vor Ort direkt bezahlt wurde. Denn: Die Salzach darf mit aufblasbaren Ruderbooten gar nicht befahren werden.
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