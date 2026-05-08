Austria Salzburg luchst Tabellenführer Punkt ab

Austria Salzburg brachte Lustenau stark in Bedrängnis

Nachdem der Pongauer Domenik Schierl in Minute elf noch einen Schuss von Florian Rieder abwehren konnte, war er wenig später machtlos. Nach einem Zuspiel von Denizcan Cosgun, der sein vielleicht letztes Pflichtspiel für die Austria absolvierte, verwertete ausgerechnet Sorda zur Führung der Hausherren (13.). Die Gäste aus Lustenau hatten mit den Violetten Probleme, setzten nach etwa einer halben Stunde mit einem Lattenkopfball ein kleines Ausrufezeichen. Doch nur bei der Austria landete der Ball in der ersten Halbzeit auch im Tor. In Minute 38 traf Daniel Bares zum umjubelten 2:0. So ging es auch in die Pause.