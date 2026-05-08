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Lepi und Volksi öffnen: neue Rutsche startet heute

Salzburg
08.05.2026 14:00
Die neue Rutsche wurde eröffnet.
Die neue Rutsche wurde eröffnet.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit dem Start der Freibadsaison öffnen heute , Freitag, Lepi und Volksi wieder. Im Lepi geht eine umfassend erneuerte Wasserrutsche in Betrieb: 72 Meter, neue Effekte, Zielbecken aus Edelstahl und Zeitmessung. Auch abseits davon wurde modernisiert, Saisonkarten sind bereits stark gefragt.

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Der Sommerbetrieb in Salzburgs Freibädern startet, und im Lepi wartet gleich das größte Highlight. Am Freitag öffneten das Freibad Leopoldskron und das Freibad Volksgarten, im Leopoldskroner Bad nimmt die erneuerte Wasserrutsche wieder den Betrieb auf.

Die rund 72 Meter lange Anlage kombiniert überdachte, offene und geschlossene Abschnitte, dazu kommen Licht- und Farbeffekte sowie eine Zeitmessung mit LED-Anzeige; das Zielbecken wurde als Edelstahlbecken ausgeführt. Die Kosten liegen bei 484.404 Euro brutto.

Zusätzlich bekommt das Lepi ein neues Kletternetz, teils neue Kaltwasserduschen, erneuerte Natursteinabdeckungen im Erlebnisbecken und einen neu beschichteten Minigolfplatz.

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In die Badetechnik fließt ebenfalls Geld: Eine neue Steuerung soll den Betrieb effizienter machen, unterstützt von Strom aus der PV-Anlage. Das AYA-Freibad ist bereits geöffnet, über 2.100 Gäste waren schon dort.

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