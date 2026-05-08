Lepi und Volksi öffnen: neue Rutsche startet heute

Mit dem Start der Freibadsaison öffnen heute , Freitag, Lepi und Volksi wieder. Im Lepi geht eine umfassend erneuerte Wasserrutsche in Betrieb: 72 Meter, neue Effekte, Zielbecken aus Edelstahl und Zeitmessung. Auch abseits davon wurde modernisiert, Saisonkarten sind bereits stark gefragt.