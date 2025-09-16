An Todesstelle: Streit zwischen Stadt und Land

Der Schock sitzt noch immer tief! Vergangenen Donnerstag kam die 23-jährige Julia Gaiser bei einem tragischen Unfall ums Leben. Die Südtirolerin studierte in Salzburg und war im Eiskunstlaufsport aktiv. Als sie mit ihrem Fahrrad in Salzburg-Parsch unterwegs war, dürfte ein Lkw-Lenker die junge Frau beim Abbiegen in der Eder-Kreuzung übersehen haben. Das tonnenschwere Gefährt überrollte die Sportlerin. Seither fragen sich viele: Hätte dieser schlimme Unfall verhindert werden können?