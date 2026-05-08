Heckenbrand in Neumarkt: Nachbarn löschten selbst

Zu einem Heckenbrand wurden die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee und der Löschzug Pfongau am Freitagabend alarmiert. Schon bei der Anfahrt gab es eine vorsichtige Entwarnung, denn Nachbarn des betroffenen Gartens rückten ebenfalls aus...
Für die Floriani ging es deshalb darum, die Einsatzstelle abzusichern. Zudem löschten die Feuerwehr-Profis noch nach, damit der Brand nicht erneut aufflammen konnte.
Vor Ort waren das Tankfahrzeug und das Rüstlöschfahrzeug aus Neumarkt gemeinsam mit der Pumpe Pfongau im Einsatz. Nach kurzer Zeit konnten alle wieder von der Einsatzstelle abrücken.
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