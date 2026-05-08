Abschiedstournee der Trainer startete mit Sieg

Zugleich sicherte Bürmoos Rang drei, der theoretisch zum Aufstieg berechtigen könnte, in Schwarzach ab und übte Revanche für die Hinspielniederlage. „Ein Sieg des Willens“, atmete der blessurbedingt auf der Bank sitzende und sonst spielende Cotrainer Michael Switil nach dem 2:1 durch. Einen strittigen Elfmeter verwertete Probst (66.) in Unterzahl nach Ampelkarte für Avdic (56.). Für Kritik und Verlassen der Coachingzone sah Hausherren-Betreuer Mario Krimbacher selbst Rot. „In der Champions League hüpfen sie auf dem Platz herum und in der Salzburger Liga fliege ich vom Feld, wenn ich zwei Meter rausgehe, um zu sagen, dass ein Pressball kein Elfmeter sein kann“, schüttelte Krimbacher den Kopf. Weil Probst einem Gegenspieler den Ball ablief und einschob (73.), standen die Zeichen früh auf Sieg. Nach vergebenem Jung-Elfmeter wurde es aber noch hektisch, als Gaßner zum 1:2 abstaubte (93.). Switil freute sich dennoch, denn: „In Schwarzach weiß man ja, dass es nie leicht ist.“