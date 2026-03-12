„Respektlos!“ Ärger bei Neureuther über Vonn-Sturz

Ski-Ikone Felix Neureuther hat erneut den Umgang der TV-Regie mit den dramatischen Bildern von Lindsey Vonns Sturz bei den Olympischen Spielen kritisiert. „Ich fand das sehr unpassend und ihrer Familie gegenüber respektlos“, so Neureuther.
Auch Wochen nach dem folgenschweren Sturz von Lindsey Vonn ist der Ärger bei Felix Neureuther noch nicht verflogen. Der ehemalige deutsche Ski-Star erneuerte seine Kritik am Umgang der TV-Regie mit den Szenen unmittelbar nach dem Unfall. „Das sind Momente, die äußerst schmerzhaft sind und wo die Kameras und Mikros ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr verloren haben“, sagte der 41-Jährige im Interview mit der „Sport Bild“.
Schmerzensschreie live im TV
Neureuther hatte den Sturz Anfang Februar als Co-Kommentator für die ARD gemeinsam mit Reporter Bernd Schmelzer begleitet. Während der Live-Übertragung hatte er bereits damals gefordert, den Ton herunterzuregeln, da die Schmerzensschreie der US-Amerikanerin über die Außenmikrofone deutlich im Fernsehen zu hören waren. „Dramen gehören zum Sport dazu, das war ja auch die harte Realität bei Lindsey. Sie hat das Risiko genommen und ist dafür nicht belohnt worden. Das fasziniert die Menschen“, erklärte Neureuther. Gleichzeitig betonte er aber, dass es Grenzen geben müsse: „Wenn du einen Menschen persönlich kennst und dann siehst, wie sich jemand schwer verletzt, leidest du sehr mit. Mir hat der Moment bei Lindsey unheimlich wehgetan.“
„Respektlos gegenüber der Familie“
„Ich fand in diesem Moment den Umgang mit den TV-Bildern und dem Ton sehr unpassend und ihrer Familie gegenüber respektlos“, sagte Neureuther. „Ich habe nicht verstanden, dass die Welt-Regie da voll draufgehalten hat.“
Vonn arbeitet bereits am Comeback
Immerhin gibt es inzwischen positive Nachrichten von Lindsey Vonn. Die 41-Jährige arbeitet nach ihrem schweren Sturz bereits an ihrem Comeback. Auf Instagram veröffentlichte sie zuletzt ein Video aus dem Training. In den kommenden Wochen möchte die US-Amerikanerin den Rollstuhl gegen Krücken tauschen und damit den nächsten Schritt in ihrer Reha machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.