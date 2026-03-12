„Respektlos!“ Ärger bei Neureuther über Vonn-Sturz

Schmerzensschreie live im TV

Neureuther hatte den Sturz Anfang Februar als Co-Kommentator für die ARD gemeinsam mit Reporter Bernd Schmelzer begleitet. Während der Live-Übertragung hatte er bereits damals gefordert, den Ton herunterzuregeln, da die Schmerzensschreie der US-Amerikanerin über die Außenmikrofone deutlich im Fernsehen zu hören waren. „Dramen gehören zum Sport dazu, das war ja auch die harte Realität bei Lindsey. Sie hat das Risiko genommen und ist dafür nicht belohnt worden. Das fasziniert die Menschen“, erklärte Neureuther. Gleichzeitig betonte er aber, dass es Grenzen geben müsse: „Wenn du einen Menschen persönlich kennst und dann siehst, wie sich jemand schwer verletzt, leidest du sehr mit. Mir hat der Moment bei Lindsey unheimlich wehgetan.“