VSV-Trainer überrascht mit seinem guten Deutsch!

Eine Niederlage, die optimistisch stimmt! VSV hatte im Krimi von Graz knapp mit einem 1:2-in der Overtime das Nachsehen – Sportchef Herbie Hohenberger verfolgte den Hit daheim vor dem TV-Gerät. Wegen einer Grippe war er daheim geblieben, um die Truppe ja nicht anzustecken. „Ein sehr gutes Match von uns, wir haben Graz voll gefordert. Es gibt eigentlich nur eines, was besser werden muss. Das Powerplay. Die Specialteams machen in den Play-offs den Unterschied.“