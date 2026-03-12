Marko nimmt sogar ehemaligen Gegner in Schutz

Der „Ex“ will die Adler im eigenen Nest rupfen
99ers im Vorteil
Die „Krone“ bat Dr. Helmut Marko im Anschluss an seinen ersten Formel-1-GP nach seiner Ära als Red-Bull-Motorsportberater zur Manöverkritik. Im Interview hat der Grazer einer klare Forderung, erklärt Schwierigkeiten und nimmt einen ehemaligen Gegner in Schutz.
Herr Dr. Marko, wie hat Ihnen das erste Formel-1-Rennen als unbeteiligter Fernsehzuschauer gefallen?
Die ersten Runden waren ganz unterhaltsam, aber es muss noch einiges geschehen, dass die Formel 1 ihrem Nimbus wieder gerecht wird. Viele der Manöver waren ja kein richtiges Überholen, sondern ein Vorbeifahren von jemandem mit voller Batterie gegen jemanden mit leerer Batterie.
